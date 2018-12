Letošnja sezona, ki se je v spomin vtisnila ljudem predvsem po zanimivih odnosih med tekmovalci, lepih dekletih in fantih. Veliki zmagovalec Kmetije je tako postal Franko Bajc, ki je v finalnem dvoboju premagal Denisa Toplaka.

Veliki zmagovalec Kmetije je Franko Bajc. FOTO: Miro Majcen

Aneta Andollini, Denis Toplak, Franko BajcinNik Trilerso se srečali v areni pred poroto in voditeljico Natalijo Bratkovičv finalni oddaji šova Kmetija. Super finalista sta tako postala FrankoinDenis ki sta se pomerila v končnem dvoboju. Zmagal je Franko in tako postal lastnik čeka za 50 tisoč evrov.

"Največ mi pomeni, da sem bil superfinalist na podlagi glasov ljudstva. Neprecenljivo res, zagotovo bo še prišlo za mano. Nagrado bom vložil v izobraževanje in se v letu 2019 tudi posvetil glasbi, ne bi je rad zapravil ali potrošil nepremišljeno,"je takoj po zmagi povedal Franko.

Roka za zmagovalca! FOTO: Miro Majcen

"Vsa čast Franku, da je zmagal. Roke so me že bolele, a nočem jamrati. Zmagal je boljši. Lepa izkušnja, če bo kakšna dobra ponudba, bi šel v še kakšen resničnostni šov,"je po izgubljenem finalnem dvoboju povedal Denis.

FOTO: Miro Majcen

Po mnenju članov porote na začetku si superfinala ni zaslužila Aneta, a nje to ni ganilo, saj je dejala, da je bila iskrena, poštena in da je vsakomur povedala samo tisto, kar mu je šlo."Svojega težkega otroštva nisem želela omenjati. Zaupala sem se Simoni, niti nisem vedela, da naju snemajo. Nisem hotela biti žrtev, prišla sem kot borka in to bom tudi ostala," je povedala Aneta.

Aneti se je oglasila njena učiteljica iz osnovne šole, ki jo pozna iz otroštva in ji zaželela vso srečo. Oglasila se ji je tudi njena polsestra, za katero do pred kratkim ni vedela, da sploh obstaja, ob čemer Aneta ni mogla zadržati solz.

Denis je Aneto premagal v areni, na koncu pa izgubil proti Franku. FOTO: Miro Majcen

"V Kmetiji sem bil smeško, malo zmešan. Če zmagam, obljubim, da bom kdaj poprijel za lopato!" je priznal Nik. Največ glasov in neposredno uvrstitev v finale si je prislužil Franko, za dvobojevalca v areni pa sta ob izpadu Nika bila Denis in Aneta. Denis je Aneto premagal, ta pa ga je na koncu dokaj hladno objela in dejala, da bo "v superfinalu navijala za Franka", ki ja koncu tudi zasluženo zmagal.