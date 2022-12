Zmagovalec Kmetije Tom Zupan prejel denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov

Posebno darilo je v nedeljo zvečer dobil 24-letni Tom Zupan iz Kranja. Po napetem superfinalu z Aljažem Pušnikom je namreč postal veliki zmagovalec Kmetije 2022 in osvojil glavno nagrado 50 tisoč evrov. Tom in Aljaž sta se v zadnji areni najdlje trajajočega resničnostnega šova pri nas pomerila v igri Poslednji labirint, kjer sta morala pokazati svojo moč, spretnosti in znanje. Oba superfinalista sta se borila na vso moč, a je bil Tom vseskozi korak pred Aljažem. Tako pravzaprav sploh ni bilo presenečenje, ko je krogla iz modrega labirinta padla v košaro in dvignila se je zastava zmage.