Zmagovalka zahtevnega dvoboja je Ines, čustveno slovo Nuše in Tima

V oranžni družini sta vse do odhoda v kajžo delala Žiga Mohar in Žan Hronek . Žiga: " Vem, da je zelo pomembno za mojo usodo na kmetiji, tako da bomo delali do zadnje sekunde. " V modri družini pa sta že spakirali in se poslavljali Nuša Šebjanič in Ines Dužič . Tim Novak in Nuša sta se močno objela, tekmovalka pa je ob tem izjavila: " Preveč me objemaš, spet bova v časopisih. " Tim je povedal, da je naredil vse, kar je bio v njegovi moči, da ne bi šla v kajžo. Nuša je razkrila, da je v hiši pustila nekaj svojih oblačil, saj je računala na to, da se bo vrnila na posestvo.

Tjaša je takoj zjutraj zagrabila za delo, Marcel Verbič pa se je pridno lotil izdelave hlapca, potem ko je delal pozno v noč. Dokončati je moral tudi strešne podpornike na kozolcu, zato je bil pod velkim stresom. Pod velikim stresom je bila tudi glava družine Maja Triler , še posebej, ker se je Boris Vidovič bolj sprehajal po posestvu, kot pa delal, poleg tega je morala usmerjati Marjano Povše , ki je samo sebe spravila pod prevelik stres, ko je morala pripraviti zajtrk za dvobojevalca. Vsi pa so se jezili, ker so sosedje kopirali vse, kar so naredili na svojem kozolcu.

Tamara Talundžić se ni prišla poslovit od obeh dvobojevalk, se je pa s težkim srcem poslavljala Tjaša Vrečič , saj sta oba dvobojevalca njena zaveznika. Bilo ji je tako hudo, da je zajokala. Tjaša: " Nisem si mislila, da se me bo tako dotaknilo ... Še vseeno sem optimistična, da bomo nalogo naredili, ampak je težko. " Žiga je povedal, da so se zelo povezali in da je tudi njemu težko.

Zmage se razveseli Majina družina

Ko je gospodarica Nada prispela na posestvo, je takoj zagledala sadike, ki jih je Tjaša ukradla sosednji družini, da jih ta ne bi zasadila. Nada: "Aha, tukaj so jih skrili. Za tole se bodo pa morali zagovarjati." Tamara je povedala, da so posadili čisto vse in da je vse dobro pregledala. Gospodarica je bila ob pogledu na vrt pozitivno presenečena in zelo zadovoljna. Zahtevala je le, da posadijo še preostale sadike. Bila pa je izjemno presenčena nad obema kozolcema: "Na prvi vtis sta kozolca zelo dobro zgrajena, vprašanje pa je, če so se držali mojih načrtov." Oba je dobro pregledala in izmerila, o kozolcu Majine družine je povedala: "Kozolec hleva je točno v vagi. Še posebej mojstrsko so pa zvezali streho." O zmagovalcu so odločali detajli. Nada: "Kozolec mora biti najprej stabilen in funkcionalen, špirovci pa morajo biti pravilno zvezani in pritrjeni na konstrukcijo." Zmago je zato prisodila Majini oranžni družini, ki se je veselila selitve v hišo, pridružila pa sta se jim lahko oba dvobojevalca.

Nuši odpovejo noge, Ines slavi

Ines je bila pred areno čustvena, a je napovedala, da bo dala vse od sebe. Tudi Nuša je bila suverena in si je želela zmage. Ines se je kot druga dvobojevalka odločila za moč, zato sta se pomerili v igri Trnova pot do zmage. Iz materiala na poligonu sta morali sestaviti leseno samokolnico, z njo prepeljati hlode na drugo stran arene in jih razvrstiti po velikosti, da bi se tako povzpeli na ploščad s tremi vitli. Ob številnih Timovih napotkih je Nuša prva sestavila samokolnico, a ji je bila Ines tik za petami in je v nadaljevanju povedla. Nuši so namreč odpovedale noge in se ji je vrtelo. Ines je postavila vse stopnice, se povzpela na ploščad in prva dvignila vsa tri vedra, napolnjena z lesom. Ines: "Tretja zmaga, seveda zelo dobri občutki. Ampak zdaj pa res upam, da imam za nekaj časa dovolj teh aren."