Znana oba tekmovalca, ki morata v dvoboj tik pred finalnim tednom

Družina je v enem dnevu za prvega dvobojevalca izbrala Reneja Šantića, za njegovo nasprotnico pa Saro Rutar. Ostali tekmovalci so že postali udeleženci finalnega tedna, toda Jan in Tilen sta po prvotnem veselju postala zaskrbljena.

Rene znova na tapeti Sara Rutar je uživala v družbi očeta Janka in njegove partnerice Tin, obisk jo je napolnil z energijo, ki jo bo do konca tega tedna ali celo do konca šova še kako potrebovala. Jan Klobasa pa se je hudoval, ker je Rene Šantić dolgo spal, ko se je zbudil, pa je v roke vzel Pratiko. Učil se je tako dolgo, da ga je, kot je povedal sam, že vse bolelo. Sari je zaupal, da bo pomagal pri nalogi, a da si bo vzel toliko časa za učenje, kolikor ga bo potreboval.

Jezni na Reneja. FOTO: POP TV

Ali Marjana igra? Sara je premišljevala, da če Marjani uspe priti v finalni teden, da jo bo porota zagotovo izbrala za finalistko. Sara: "Marjanca s to svojo nedolžno igro, čeprav mislim, da točno ve, kaj dela, bo prišla lepo do konca in bo potem pokazala hudiča. Ker mislim, da še ni pokazala vsega."

Sara meni, da Marjana še ni pokazala vsega. FOTO: POP TV

Rene pričakovano prvi dvobojevalec Na izboru prvega dvobojevalca je Marjana glasovala za Reneja, saj je imela takšen dogovor z dvojčkoma in Luko, zatorej je Rene dobil tri kamenčke. Sara je glas namenila Marjani, Rene prav tako. Slednji je tako postal prvi dvobojevalec.

Rene je upal na čudež, ki bi ga rešil pred areno. FOTO: POP TV

Sara postane druga dvobojevalka Tekmovalci so bili povsem začudeni, ker je izboru prvega sledil izbor druge dvobojevalke. Družina je namreč lahko izbirala samo med Marjano in Saro. Marjana je glasovala za Saro, Sara za Marjano, Rene prav tako. Luka in dvojčka sta seveda glasovala za Saro, ki je res postala druga dvobojevalka. Tekmovalka je bila na to pripravljena, napovedala je, da jim bo, če bo poražena, kot porotnica "malce zakuhala".

Neustrašna Sara FOTO: POP TV

Marjana vzhičena Marjana je bila presrečna, ko je doumela, da je poleg Luke, dvojčkov in zmagovalca petkovega dvoboja udeleženka finalnega tedna letošnje Kmetije. Marjana: "Finalni teden! A je to res? Od kod? Saj niti sanjala nisem o tem, ampak sanje so me odpeljale! Jaaa!" Natalija je vsem čestitala in jim zaželela srečo. Četverica je takoj nazdravila na to novico, Sara in Rene pa se jim nista pridružila. Prvi dvobojevalec je upal, da se bo zgodil čudež, ki bi ga rešil pred areno.

Vzhičena Marjana FOTO: POP TV

Trojno presenečenje za Reneja Reneja je s svojim prihodom presenetila njegova mama Samia. Imela je občutek, da se ima dobro, in upala je, da bo ostal močan do konca. Rene ji ni povedal, da se bori zanjo, saj želi morebitno denarno nagrado nameniti njej. Reneja sta nato presenetila še prijatelja, poleg njiju pa dedek Jože in babica Marta. Rene se je ob njunem prihodu raznežil do solz.

Dobri geni, Rene in njegova mama Samia FOTO: POP TV

Luka in dvojčka ošteti Renejeva babica in dedek sta presenetila Jana, Tilna in Luko, ko sta kar vstopila v njihovo sobo in jih oštela, češ da se grdo obnašajo do njunega vnuka. Luka je to zanikal, Jan pa je dodal: "Vsi se razumemo, vsi se imamo radi." Kasneje je pojasnil, da je olepšal stvari, saj sta bila Renejeva dedek in babica vendarle njihova gosta.

Renejeva babica je oštela Luko in dvojčka. FOTO: POP TV

Zmenek na gnoju Rene je Saro zvečer povabil na "zmenek na gnoj". Odločila sta se, da bosta, čeprav sta dvobojevalca, sodelovala pri nalogi. Rene: "Vsem je v interesu, da to naredimo in ohranimo ugled kmetije." Med delom sta drug drugemu obljubila, da se bosta ščitila tudi, potem ko se bo eden od njiju vrnil kot član porote. Jan in Tilen sta bila medtem vedno bolj v skrbeh, saj je obstajala velika verjetnost, da ju bo porota zaradi starih zamer izločila iz igre.

Držala bosta skupaj. FOTO: POP TV

