Znebiti se hočejo najbolj pridnega tekmovalca

Klan Jana Klobase ni opustil zastavljenega načrta. Kandidata za areno sta Danijel Frigelj, ki velja za najbolj sposobnega in delovnega med tekmovalci, ter Marjana Povše. Zaradi vse glasnejših govoric, da bo prvi dvobojevalec prav Danijel, se je ta poskusil okleniti zadnje rešilne bilke.

Tom mojster taktiziranja? Tom Zupan je začel igrati dvojno igro. Denisa Šajherja Kovačiča je poklical na samo in mu razkril, da je dobro biti črna ovca. Denis se je odločil, da mu bo zaupal. Zanimivo se mu je zdelo, da je Tom na ta način skoval zavezništvo z njim, medtem ko dvojčkoma ne namerava izdati svojih skrivnosti.

Tom želi skovati skrito zavezništvo z Denisom FOTO: POP TV

Danijelovi jalovi poskusi lobiranja Danijel si je želel postati črna ovca, da bi se zavaroval. Svojo željo je zaupal Tomu, ki pa je ocenil, da sotekmovalec verjetno živi v drugem svetu. Marjana je začela premišljevati o tem, da bi se žrtvovala zanj, tako kot se je za dvojčka žrtvovala Božidara. Sara ugotovi, da črne ovce nekaj skrivajo Tekmovalci so ugotavljali, da ima vloga črne ovce nek globlji pomen. Slednje je Danijel namignil Sari Rutar in to takoj obžaloval. Sara je novico res predala Janovemu klanu. Tom se je ob tem zaigrano čudil.

Sara zasluti, da Danijel nekaj skriva FOTO: POP TV

Obeta se zanimiva noč čarovnic Gospodarica Nada je na posestvo pripeljala buče, ki jih morajo vse po vrsti uporabiti. Semena morajo oprati in posušiti. Poleg tega se morajo našemiti, organizirati zabavo za noč čarovnic in speči tri sladice iz buč. Postaviti morajo tudi čarovnico in za vsakega gosta pripraviti manjše darilce. Danijel izgubi motivacijo Tom je družini predal navodila glede naloge, nato pa za hlapca izbral Danijela, za deklo pa Marjano. Danijel se je obremenjeval: "Vsi, čisto vsi so proti meni." Izgubil je motivacijo in ni mu bilo prijetno. Marjana ga je tolažila, zaupala mu je, da je tekmovalcem zmešala štrene z izjavo, da ta teden ne bo moškega dvoboja. Zanimivo pa je bilo, da je kmalu zatem zaupala Tanji, da se je samo šalila.

Denis ne želi biti ločen od Sare Tekmovalci so se čudili nad velikim kupom buč, ki so jim morali odstraniti semena. Danijel je protestiral in ni želel pomagati pri nalogi, ker naj bi vedel, da bo prvi dvobojevalec. Tom je ocenil, da je dober igralec. Tudi Denis je bil žalosten, ker se mu je obetala vloga črne ovce. Rene in Jan sta sklepala, da mu je težko pri srcu samo zaradi tega, ker bo ločen od Sare. Marjana na zaslišanju Marjana je spraševala tekmovalce, kaj jim lahko ponudi, da ne bo prva dvobojevalka. Luka: "Povej, kaj sta se z Danijelom menila, pa ti ne damo kamenčka." Povedala jim je, da nimata nobenih načrtov, a ji niso verjeli. Ni jim imela namena izdati Danijelove skrivnosti, jim je pa povedala, da jim je želela malo ponagajati in zmešati štrene.

Kaj želi doseči Marjana? FOTO: POP TV

Božidara laska Danijelu Božidara je pristopila k Danijelu, polaskala mu je, da je mojster in dober človek, le to smolo ima, da je preveč priden in pošten, kar pa ga ne bo pripeljalo do velikega finala. Igra, ki jo igrajo ostali tekmovalci, je namreč umazana. Denis skoraj stisnil rep med noge Denis je Tomu zaupal, da si ne želi iti v hišo v gozdu, a Tom tega ni želel slišati, saj bi potemtakem nekdo drug, denimo Rene, izvedel skrivnosti črne ovce. Denis je priznal, da ga je malo stisnilo, ker bo v hiši sam, saj tam ne bo imel Sare, da bi se pogovarjal z njo. A mu je Tom uspel vliti dovolj poguma.

Denis si je hotel premisliti FOTO: POP TV

Danijelova obupana poteza Danijel se je kar sam javil za vlogo črne ovce, a to ni mogel postati, ker je bil že hlapec. Kljub temu je na list kar dopisal svoje ime. A se njegova želja ni uresničila, največ glasov je dobil Denis. Sara je komaj čakala, da pride nazaj, da izve njegove skrivnosti. Sama želi postati črna ovca v prihodnjem tednu. Prihodnjič bo znano, kdo bo prvi dvobojevalec. Danijel bo Marjani zaupal skrivnost črne ovce, Tom pa bo Denisu namenil skrivnostno sporočilo.