Žrtev taktiziranja tokrat Franc: za obstanek se bo boril v areni

Franc se spopada s Sandijevim maščevanjem in pa predvsem občutkom, da ostali fantje nenehno taktizirajo med sabo, da bi ga izločili. Sum se mu je še potrdil, ko je Franko razdelil naloge in ker ne sme delati, so šli v koruzo sami. Počutil se je namerno izločenega, saj da bi lahko precej slišal. "Brez mene lahko, da bo naloga padla. Na strojih jim ne bom pokazal nič – sploh, če me bodo izbrali za prvega dvobojevalca: So mi obljubili, da ne, ampak vidim, da me bodo. Če ne jim nič ne pokažem, ko jih j**e!" se je hudoval.

Za odmor med obrekovanjem in taktiziranjem pa so Luka, Joel, Nik in Franko naredili načrt, kako izdelati labirint v koruzi. No, vsaj poskušali so. "Bolj slabo smo se zmenili, samo tolčemo to koruzo, pa upam, da bomo tudi ven prišli," je dejal Nik. In tudi dekleta so se lotila dela, Anna in Zdenka sta naredili vzorčne modelčke sirov.

Zdi se, da na posestvu bolj taktizirajo kot delajo. Franc je povedal, da ga je Aneta napeljevala, naj za drugega dvobojevalca izbere Luko. Franc pa ni nobena izjema, tudi sam je Simono in Tjašo napeljeval, da glasujeta za Aneto in ga tako rešita. "On samo na sebe gleda, če njega rešimo, sebe v drek porinemo, on tega ne razume," sta dejali.

Kljub vsemu pa je Anna našla čas in energijo za nov spor, ki je spet posledica taktiziranja. Simona je najprej za zaščito prosila Anno, naslednji dan pa je fantom predlagala, da jo izberejo za deklo, kar je Anno razjezilo. "Simona me je predlagala za deklo, čeprav je od mene dobila podporo in zaupanje. Pridružila se je fantom in se z njimi povezala, ker želi, da jaz grem, ker sem trn v peti zaradi inteligence, spretnosti in gibčnosti. Občutek imam, da se me res bojijo," je dejala. Simona pa je dejala, da so se vsa dekleta pogovarjala o tej možnosti in da ni pravično, da se je Anna spravila samo nanjo. Pridružila se je fantom, ti pa so kot močni taktizerji to obrnili v svoj prid, saj se jim je zaupala, hkrati pa so vse izdali Anni, saj si želijo povsod dobivati točke. Čeprav je Luka Simono tolažil, je Anni dejal: "Vse tlači dol, sebe pa gor, kot da je ona idealna, ona ni za nič kriva, v bistvu je pa čisto drugače."

Kakorkoli, na Kmetiji je toliko taktiziranja, prestopanja taborov in dvojnih iger, da jim najbrž težko sledijo še člani družine sami.

Medtem pa se povratniki ukvarjajo z drugimi problemi. Pri opazovanju posestva vidijo, da se Aneta in Franko ves čas nekaj bockata, zato Miha oceni, da se med njima nekaj plete. "Ne vem, če mi je to všeč. Ker meni je tudi Franko všeč, moti me to, da bi se ena okoli njega vrtela," se je pošalil. Spoprijeti so se morali z novo nalogo – od tihotapiti so se morali v mlin in ugotoviti, zakaj so posestniki dobili nove živali.