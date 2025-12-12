Komedije na VOYO – smeh zmanjšuje stres in izboljša razpoloženje

Če iščete filme, ki vas bodo spravili v dobro voljo, je VOYO prava izbira. Ponudba komedij je pestra in humor se pogosto prepleta z romantičnimi zapleti, napeto akcijo, z dramatičnimi trenutki, nepogrešljiv je v mladinskih animiranih pustolovščinah. Prav ta raznolikost žanrov poskrbi, da so zgodbe sveže, liki zanimivi, vi pa vedno znova presenečeni. V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj naslovov, ki jih preprosto morate dodati na svoj seznam za ogled.
BILL IN TED SE SOOČITA Z GLASBO (Bill & Ted Face the Music), bahamsko-ameriški film
Igrajo: Keanu Reeves, Alex Winter, Kristen Schaal, Samara Weaving
Bill in Ted morata izpolniti svojo rokenrol usodo! Sedaj sta poročena moška srednjih let in s hčerama. Ko ju nekega dne preseneti obiskovalec iz prihodnosti, se odpravita na poslednjo glasbeno pustolovščino, da bi rešila svet pred uničenjem. Na neverjetnem potovanju skozi čas jima pomagata njuni hčeri ter kopica zgodovinskih likov in glasbenih legend.
SPET DOMA (Home Again), ameriški film
Igrajo: Reese Witherspoon, Michael Sheen, Candice Bergen, Pico Alexander
Sveže ločena Alice Kinney se odloči začeti znova in se s hčerkama preseli v Los Angeles, kjer živi njena mama. Med praznovanjem 40. rojstnega dne spozna tri mlade filmske ustvarjalce brez strehe nad glavo. Mladeničem ponudi začasno prenočišče in se zaplete v romanco s Harryjem. Ko je življenje spet lepo, pa jo s kovčkom v roki preseneti bivši mož.
PAMETNI PUNCI (Booksmart), ameriški film
Igrajo: Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Jessica Williams, Jason Sudeikis
Matura se bliža, zagnani dijakinji Amy in Molly pa ugotovita, da sta v zadnjih štirih letih zamudili veliko zabavnih trenutkov, saj sta se preveč posvečali učenju. Da bi nadoknadili zamujeno, se neločljivi prijateljici odločita, da bosta v eni sami divji noči doživeli vse, kar sta doslej zamudili. Odlična komedija je režijski prvenec igralke Olivie Wilde.
VOJNA Z DEDKOM (War with Grandpa), ameriški film
Igrajo: Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle, Oakes Fegley
Robert De Niro v vlogi dedka bije bitko s svojim vnukom za sobo v družinski hiši. Ko se preseli k hčeri, mu dodelijo sobo vnuka Petra, Peter pa se mora hočeš nočeš preseliti na podstrešje, zaradi česar dedku napove vojno. Napade ga z vsemi sredstvi, a dedek je žilav. Med njima se začne prava generacijska vojna, ki ima dramatične posledice.
LJUBEZEN PO IRSKO (Wild Mountain Thyme), irski film
Igrajo: Emily Blunt, Jamie Dornan, Jon Hamm, Christopher Walken
Trmasta kmetica Rosemary je že več let zaljubljena v svojega soseda Anthonyja, kateremu pa se o njenih čustvih niti sanja ne. Ko mu skuša to končno povedati, Anthonyjev oče razkrije, da bo družinsko kmetijo prodal svojemu ameriškemu nečaku Adamu. Anthony se mora odločiti, ali bo v duhoviti, ganljivi in divje romantični zgodbi vendarle sledil svojim sanjam.
DNEVNIK BRIDGET JONES (Bridget Jones's Diary), angleški film
Igrajo: Renee Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Jim Broadbent
Kdo ne pozna prikupno zmedene Bridget Jones!? Prepričana, da je vse narobe, Bridget življenje vzame v svoje roke, začne pisati dnevnik in naredi seznam novoletnih zaobljub. Odločena je shujšati, zmanjšati uživanje cigaret in alkohola, predvsem pa si najti prijetnega fanta. Bo to njen čedni šef Daniel ali čudaški sin družinskih prijateljev njenih staršev, Mark?
Poglejte si tudi nadaljevanja Bridgetine zgodbe v filmih Bridget Jones: Na robu pameti in Dojenček Bridget Jones.
DOKLER NAJU JACKPOT NE LOČI (What Happens in Vegas), ameriški film
Igrajo: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Treat Williams, Queen Latifah
Joy je pravkar dobila košarico, Jack pa je izgubil službo. Vsak zase tolažbo iščeta v Las Vegasu in zaradi računalniške napake skupaj s prijateljema pristaneta v isti sobi. Alkohol pomaga, da Joy in Jack preživita najbolj noro noč, zjutraj pa zgrožena ugotovita, da sta poročena. Ko sta že na tem, da se razideta, pa na avtomatu zadeneta milijon dolarjev!
Odkrijte komedije na VOYO, ki vas bodo nasmejale do solz – od klasičnih humornih zgodb do filmov, ki spretno prepletajo komedijo z romanco, akcijo in dramo. Pripravite se na zabavo, ki vas bo prevzela in preverite široko ponudbo na VOYO!
