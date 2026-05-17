Kriminalne zgodbe Sare Volčič odslej tudi na VOYO

Ljubljana, 17. 05. 2026 08.00 pred 1 uro 3 min branja 4

Avtor:
POP TV
Sara Volčič

VOYO je bogatejši za zbirko kriminalnih zgodb nagrajene novinarke POP TV Sare Volčič. Gre tako za stare zgodbe, a nadgrajene, kot tudi za še nikoli slišane izjave, hkrati pa Volčičeva že pripravlja nove zgodbe. Sara Volčič, ki si je v zadnjih letih tovrstnega poročanja prislužila velik novinarski ugled, lani tudi stanovsko nagrado Društva slovenskih novinarjev, si s temi zgodbami želi ljudi opremiti za življenje in potencialne nevarnosti.

"Če si želimo ali ne, se v naši družbi dogaja tudi kriminal. To jaz vidim kot bolezen človeka, ki jo je treba najprej raziskati, jo prepoznati, zatem šele jo lahko zdravimo. Ljudem zato pripovedujem zgodbe ljudi, ki so zašli, in tudi zgodbe žrtev in svojcev žrtev, ki so jih prizadeli, da bi se ljudje nevarnostim znali bolje izogniti, da bi vplivali na stopnjo kriminalitete, na varnost v naši družbi," pripoveduje Sara Volčič, prepričana, da z razlagami tovrstnih vsebin lahko ljudem pomaga do boljšega razumevanja in prepoznavanja nevarnosti. "Znano je, da se morilci ne rodijo, da se kriminalci ne rodijo, ampak to ob spletu več dejavnikov in življenjskih okoliščin postanejo, saj se nasilnih in napačnih vzorcev vedenja naučijo v življenju. To skušam predstaviti ljudem, da bi ne stopali v čevlje tistih, ki so zašli in da bi znali prepoznati napačna vedenja neke osebe čim prej in skušali na to vplivati, jo preusmeriti na pravo pot."

Sara Volčič
Sara Volčič
FOTO: POP TV

Zapori so najbolj zaprta institucija v državi in vanje vstopiti ni enostavno. Za vsakim pogovorom, ki ga je ali še bo opravila tam, stoji veliko truda in usklajevanj z Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. "Zavedati se je treba tudi, da obsojenci niso dolžni govoriti, v stik pridemo le takrat, ko si tudi oni to želijo oziroma na mojo prošnjo za pogovor pristanejo."

Tudi zato, priznava, jo je bilo kdaj na terenih strah. "Napetost je bila kar velika, ko sem govorila s serijskim morilcem Silvom Plutom (intervju bo na VOYO prvič sploh objavljen v celoti), a zares strah me je bilo, ko sem govorila z njegovim pajdašem Zoranom Mezgo v koprskem priporu, vedel se je čudno, ves čas spreminjal razpoloženje, ni bilo enostavno," je iskrena.

Stare zgodbe na VOYO bodo za marsikoga nove zgodbe, saj se današnji mladi še niso rodili, ko so se dogajale. "To so mladi, ki v glavnem gledajo tuje nanizanke in bo zanje to nedvomno nekaj novega in upam si trditi, da tudi zelo zanimivega. Tu bodo torej poleg pogovorov z obsojenci, žrtvami, tudi dragoceni pogovori s strokovnjaki, policisti, kriminalisti, forenziki, tožilci, kriminologi, psihologi, psihiatri in tako naprej. Moja velika želja je prikazati te težke zgodbe, a na način, da bomo v družbi gradili, ne pa samo strašili in že v kali zatrli vsako upanje za boljši jutri. Novih zgodb bo veliko, posvečala se bom tudi vprašanju položaja žrtev, ki so zelo prepuščene same sebi, sploh ko so oškodovanci nekega kaznivega dejanja že polnoletni otroci."

Nekatere stare zgodbe bodo dobile tudi nadaljevanje, saj v času objave še niso bile zaključene. Že sedaj pa Sara snema zelo zanimiv pogovor s pedagogom, ki je v slovenskih zaporih že več kot 30 let in je delal na Dobu ravno v času, ko sta tam prestajala kazen oba slovenska serijska morilca – Silvo Plut in Metod Trobec. To in še marsikaj, kar Sara še pripravlja, si boste lahko kmalu ogledali na VOYO.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bananistanec
17. 05. 2026 09.27
Če pa imamo lep vzor, ...ogromna večina, ki je na nekem pomembnem položaju, kr@de brez da bi bili kaznovani, to potem poskuša tudi raja pa nikakor ne uspe
Delavec_Slo
17. 05. 2026 08.42
Pa kako bratuškova krade kot sraka!
Delavec_Slo
17. 05. 2026 08.41
Pa kam je poniknil denar od računalnikov in litijske, to boš tudi raziskala!
Delavec_Slo
17. 05. 2026 08.41
A jankoviče boš tudi raziskala!!!
To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje
Tedenski horoskop: Ovni so polni energije, pred dvojčki je živahen teden
Kaj morate vedeti o nealkoholni zamaščenosti jeter
Pustila je službo v pisarni – danes zasluži 4-krat več z nenavadnim poslom
Zakaj ima isto pivo včasih drugačen okus? Razlog preseneča tudi ljubitelje piva
Luknje v majicah in puloverjih? To je 10 najpogostejših krivcev
Tako boste pripravili popoln steak kar doma
