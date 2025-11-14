Lado Bizovičar bo kmalu na vroči stol posedel Magnifica

Novo oddajo Na žaru z Ladom Bizovičarjem, ki si bo tokrat privoščil Magnifica, si boste lahko ogledali že v nedeljo, 7. decembra, na POP TV!

Na odru razprodanega Gospodarskega razstavišča bo nocoj zadišalo po Magnificu . Obeta se namreč večer, poln smeha - vrnil se je Na žaru z Ladom Bizovičarjem . "Zakaj bi opravljali in se hihitali za hrbtom, če se lahko na glas režimo skupaj," je povedal Bizovičar med pripravami na humorja poln večer.

"Za sodelovanje sem se odločil, ker ne morem več zdržati nenehnih Ladovih pritiskov, saj me že zadnjih 15, 20 let vztrajno vabi v to in druge formate zabavnih oddaj, ki jih ustvarja. Poleg tega sva postala soseda, zato me maltretira že na dnevni bazi. Moj letošnji 'da' je bil torej izdahnjen na podlagi dvajsetih 'ne', še enaindvajsetič mu tega nisem mogel več narediti. Pritisk je bil preprosto prevelik, Lado je tako vztrajen, da je bil to edini način, da ga utišam in si povrnem mir v svoj vsakdan," je šaljivo pokomentiral pevec, ki že nestrpno pričakuje, kaj bodo na odru povedali njegovi znanci, prijatelji in kolegi.

Lado je med drugim spekel že Boruta Pahorja, Jonasa Žnidaršiča, Jana Plestenjaka in Borisa Kobala, tokrat pa bo tarča Robert Pešut – Magnifico!