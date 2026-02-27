Lado Bizovičar bo na vroči stol posedel Modrijane

Dogajanje z rdeče preproge bomo na 24ur.com v živo spremljali ob 19.20. Ne zamudite!

Lado Bizovičar si bo nocoj na odru Gospodarskega razstavišča privoščil Modrijane. Obiskovalci bodo priča večeru, polnemu smeha, ko bodo številni znani gostje razgalili eno od najbolj priljubljenih glasbenih skupin v Sloveniji. "Modrijani so na videz brez greha – a so res? Se ne pokadi, ko vržeš Modrijana na žar? Jaz mislim, da v sebi skrivajo veliko ocvirkov, ki zacvrčijo, ko jih vržeš na žar. Pridite pogledat," hudomušno tik pred zdajci napoveduje Lado.

Modrijani na žaru FOTO: POP TV

Modrijane si bosta med drugim na odru privoščila tudi Borut Pahor in Jan Plestenjak, ki dobro vesta, kako je sedeti na vročem stolu. Kakšno skrivnost pa bo mogoče izdala tudi Melani Mekicar, ki je bila z Blažem Švabom kar nekaj let sodelavka. "Jaz mislim, da nas bo zelo stiskalo, prvih pet minut, in potem bomo padli notri in nam bo žal, da je tako hitro konec oziroma zakaj ne bi tega še enkrat ponovili," je povedal Blaž Švab, ki je s člani svoje zasedbe že v nizkem štartu.

Na žaru Peter Prevc FOTO: POP TV