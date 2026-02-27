Naslovnica
Lado Bizovičar bo na vroči stol posedel Modrijane

Ljubljana, 27. 02. 2026 17.35 pred 36 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Na vroči stol bodo sedli Modrijani

Lado Bizovičar bo ob 20.00 na vroči stol posedel Modrijane, že jutri pa Petra Prevca. Na Gospodarskem razstavišču se tako obetata večera, polna smeha, kako bodo žar prenesli zvezdniki večera, pa si lahko ogledate v živo, saj je na voljo še zadnjih nekaj vstopnic.

Dogajanje z rdeče preproge bomo na 24ur.com v živo spremljali ob 19.20. Ne zamudite!

Lado Bizovičar si bo nocoj na odru Gospodarskega razstavišča privoščil Modrijane. Obiskovalci bodo priča večeru, polnemu smeha, ko bodo številni znani gostje razgalili eno od najbolj priljubljenih glasbenih skupin v Sloveniji. "Modrijani so na videz brez greha – a so res? Se ne pokadi, ko vržeš Modrijana na žar? Jaz mislim, da v sebi skrivajo veliko ocvirkov, ki zacvrčijo, ko jih vržeš na žar. Pridite pogledat," hudomušno tik pred zdajci napoveduje Lado.

Modrijani na žaru
Modrijani na žaru
FOTO: POP TV

Modrijane si bosta med drugim na odru privoščila tudi Borut Pahor in Jan Plestenjak, ki dobro vesta, kako je sedeti na vročem stolu. Kakšno skrivnost pa bo mogoče izdala tudi Melani Mekicar, ki je bila z Blažem Švabom kar nekaj let sodelavka. "Jaz mislim, da nas bo zelo stiskalo, prvih pet minut, in potem bomo padli notri in nam bo žal, da je tako hitro konec oziroma zakaj ne bi tega še enkrat ponovili," je povedal Blaž Švab, ki je s člani svoje zasedbe že v nizkem štartu.

Na žaru Peter Prevc
Na žaru Peter Prevc
FOTO: POP TV

Jutri pa bodo pred številno publiko do kosti obirali nekdanjega smučarskega skakalca Petra Prevca. Vrhunskega športnika za sodelovanje ni bilo treba dolgo prepričevati, saj mu je takšen smisel za humor blizu, z ljudmi okoli sebe pa ima čiste račune. Pravi, da o njem zagotovo ve največ žena Mina, veliko pa tudi prav tako uspešni bratje in sestre. Želite biti del nepozabnega večera? Zagotovite si svoje vstopnice in se vidimo na žaru.

Lado Bizovičar Modrijani Na žaru gostje Peter Prevc
Grickoficko
27. 02. 2026 18.08
Nezanimivi kandidati, show delan na silo in posiljen smeh. Preveč umetno
bibaleze
