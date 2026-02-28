Naslovnica
Lado Bizovičar bo na žaru spekel Petra Prevca

Ljubljana, 28. 02. 2026 12.04

Avtor:
E.K.
Na vroči stol bo sedel tudi Peter Prevc

Lado Bizovičar bo kmalu na vroči stol posedel Petra Prevca. Na Gospodarskem razstavišču bo zagotovo dišalo, kako bo žar prenesel vrhunski smučarski skakalec, pa si lahko ogledate v živo, saj je na voljo še zadnjih nekaj vstopnic.

Dogajanje z rdeče preproge bomo na 24ur.com v živo spremljali ob 19.20. Ne zamudite!

Lado Bizovičar bo nocoj, po včerajšnjem žaru Modrijanov, na odru Gospodarskega razstavišča na vroči stol posedel še Petra Prevca. Obiskovalci bodo priča večeru, polnemu smeha, ko bodo številni znani gostje razgalili vrhunskega upokojenega smučarskega skakalca.

Na žaru z Ladom Bizovičarjem
Na žaru z Ladom Bizovičarjem
FOTO: POP TV

"V bistvu sem šel z zelo velikim zanimanjem gledati Magnificov žar. Nisem želel v prvi vrsti sedeti, ampak na koncu se je tako razpletlo, ker nisem rad največkrat v ospredju, sploh ne v takih oddajah, ko te želi voditelj potunkati. Potem kmalu za tem me je pa Lado klical, če bi šel še jaz na ta stol in sem bil na začetku kar malo prestrašen, potem sem pa rekel, da se človek nima česa bati in da poskusim še ta svet," je pred spektaklom povedal Prevc.

Na skakalnici je vajen popolnega odriva in mehke doskočne linije. Na žaru pa pristaneš, kjer pristaneš. Brat Cene Prevc ima verjetno pripravljeno kakšno družinsko anekdoto, njegov prijatelj in vrhunski chef Luka Jezeršek pa kakšno dobro začinjeno zgodbo.

Vse pa zanima, če bo na odru stal tudi kateri od njegovih nekdanjih sotekmovalcev in razkril, kaj se je dogajalo za kamerami. Na žaru se namreč hitro stopijo tudi najbolj varovane skrivnosti.

Prevc pravi, da ima z ljudmi okoli sebe čiste račune in da o njem zagotovo največ ve njegova žena Mina, veliko pa tudi, prav tako uspešni bratje in sestre. Želite biti del nepozabnega večera? Zagotovite si svoje vstopnice in se vidimo na žaru.

Na žaru Peter Prevc Lado Bizovičar POP TV oddaja
marmilan
28. 02. 2026 12.50
kdo sploh gleda tega bizgeca Bizovičarja najbolj antipatičen.
bibaleze
