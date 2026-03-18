Lahko z lovcem Viktorjem zmagamo na pub kvizu?

Viktorja Zelja smo dodobra spoznali v prvi sezoni šova Na lovu, kjer je dokazal, da ve veliko, a da je tudi sam le iz krvi in mesa. Preden je postal lovec v kvizu, je tudi sam veliko hodil na tovrstne dogodke. "Tudi zdaj grem občasno s prijatelji. To mi je bil vedno zabaven hobij in rad to počnem," je povedal.

Viktor Zelj, lovec v kvizu Na lovu. FOTO: POP TV

Naša ekipa ga je zato pred začetkom snemanja novih oddaj nadvse priljubljenega kviza povabila, da nas popelje do zmage. Kje so njegove šibke in močne točke, so sicer gledalci lahko spoznali že v oddaji. "Moje teme so predvsem šport, nogomet, geografija, zgodovina, tudi pop kultura mi gre v redu. Rad spremljam filme in serije. Naravoslovje je pa moja šibka točka," je razkril, a na kvizu dokazal, da je zelo razgledan posameznik in da zna super delovati v ekipi.

Sodelovanje v šovu mu je poleg novega znanja prineslo tudi več prepoznavnosti, a kot pravi, ljudje še vedno ne upajo vedno pristopiti do njega. V lokalu, kjer smo se družili, pa sta ga pred kvizom ogovorila dva znana obraza, s katerima je Viktor na zelo zanimiv način povezan. "Srečal sem enega od tekmovalcev, ki je bil v moji ekipi Na lovu in z njim sva si takoj izmenjala nekaj besed. Drugi, ki me je pozdravil, pa je moj soigralec na mednarodnih kvizih. Ljudje me sicer prepoznajo, ne pristopijo vsi, se jim pa takoj v očeh vidi, ali so me prepoznali ali ne. Če kdo pristopi, so vsi zelo korektni in prijazni," je povedal in dodal, da upa, da se ga ljudje ne ustrašijo, ko ga vidijo v drugi ekipi na kvizu. "Kviz je še vedno zabava. Mogoče malo zavijejo z očmi, zakaj sem prišel, ampak vse v dobri veri," je prepričan.

Viktor Zelj FOTO: POP TV

Trenutno se sam pripravlja na snemanje nove sezone Na lovu in takšni kvizi so super vaja. Kako se sicer spominja prve sezone? "Prva sezona je bila novost za vse. S časom ti postane kot neka rutina. Zelo se veselim snemanja novih oddaj, novih izzivov in da se spet malo podružimo z Ivanom in Jankotom," je povedal in razkril, da se zelo dobro razumejo. "Vsak je močen na nekem področju in skupaj smo super ekipa," je dodal.

Kaj lahko pričakujemo v novi, drugi sezoni šova Na lovu? "Jaz bom dobil novo obleko," se je pošalil in dodal: "Vadil nisem nič več. Kvizi so del mojega vsakdana. Ne treniram načrtno, ampak se sproti kaj novega naučim," je še povedal, za konec pa pozval k prijavi: "Samo brez strahu. Tudi mi trije smo samo ljudje. Samo pogumno, prijavite se!"