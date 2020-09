La Popsi z novim produktom, ki odžeja

Podjetniki preteklih sezon oddaje Štartaj, Slovenija ne počivajo na lovorikah. Tudi v tem čudnem obdobju so zavihali rokave in razvijali nove produkte, ki so že na Šparovih policah. Zmagovalki sezone 2018, mladi podjetnici Karmen Meze in Neža Mlakar, ki sta slovenske kupce osvojili z vitamini na palčki La Popsi, sta poskrbeli za nov produkt. Tudi tokrat ima saden okus, je zanimive barve, je brez sladkorja, a tokrat ne nasiti, pač pa odžeja.