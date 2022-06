Lidija ni zdržala ob možu, preselila se je v hotel

Mladoporočenci se bodo po koncu medenih tednov in po vselitvi v skupna stanovanja vsak teden srečali na večerji, kjer bodo izmenjali svoje dosedanje izkušnje. Toda Alen in Lidija bosta na prvo druženje ob jedači in pijači prišla ločeno. Lidija namreč ni zdržala v skupnem stanovanju in se je preselila v hotel.