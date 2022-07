Lily neusmiljeno: Ona res ni ženska za Adama

V naslednji fazi eksperimenta Poroka na prvi pogled bodo pari spoznali družine in prijatelje svojih partnerjev. Nikolina se bo soočila tudi z Adamovo sestro Lily , ki jo bo zasula z vprašanji, nato pa ocenila: " Če se je prijavila, mora biti bolj resna, z nekimi nameni in ciljem ... Ona zagotovo ni ženska za Adama."

Med Nadio in Lukom bo še vedno vladalo napeto ozračje, zato ju bo obiskala strokovnjakinja Ita Štefanek. Luka kritično do izjav svoje žene: "Če je prišla nudit ljubezen in priložnost na tak način, potem ne ve, kaj je ljubezen in priložnost." Nadia bo pretresena: "Zakaj si rekel to pred kamerami? Zakaj si to naredil?"