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Dejan Ponikvar
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Ponikvar
Dušan Petrič
Dušan
Petrič
Josip Antolić
Josip
Antolić
Mirko Kocjančič
Mirko
Kocjančič
Pablo Alejandro Gelb
Pablo Alejandro
Gelb
Peter Benedik
Peter
Benedik
Sonja Hojnik
Sonja
Hojnik
Ljubezen po domače
O šovu O voditeljici Kandidati
Branko je želel podreti Sonjine zidove, a mu ni uspelo
Ljubezen po domače

Branko je želel podreti Sonjine zidove, a mu ni uspelo

Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Ljubezen po domače

Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja

Sonja je ponovno zaživela, a nikomur še ni uspelo osvojiti njenega srca
Ljubezen po domače

Sonja je ponovno zaživela, a nikomur še ni uspelo osvojiti njenega srca

Dobra novica za oboževalke, Jure Struna je trenutno samski
Ljubezen po domače

Dobra novica za oboževalke, Jure Struna je trenutno samski

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli
Slovenija ima talent

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?
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Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel
Kmetija

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale
Kmetija

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu
Kmetija

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu

Alenka Brezovšek: Takšne zgodbe dajejo ljudem upanje Ljubezen po domače

Alenka Brezovšek: Takšne zgodbe dajejo ljudem upanje

2
Patricija Harl je sumila, da sta Dejan in Patricija postala starša Ljubezen po domače

Patricija Harl je sumila, da sta Dejan in Patricija postala starša

4
Katica Šermek: Saj nismo v 18. stoletju, da bi bili moški gospodarji Ljubezen po domače

Katica Šermek: Saj nismo v 18. stoletju, da bi bili moški gospodarji

7
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja Ljubezen po domače

Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja

9
Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava Ljubezen po domače

Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava

16
Skrivnostna Maja: Nekatere stvari so ostale med nočjo in nama Ljubezen po domače

Skrivnostna Maja: Nekatere stvari so ostale med nočjo in nama

8
Zaljubljena Nina Radi: Lahko rečem, da sem končno srečna Ljubezen po domače

Zaljubljena Nina Radi: Lahko rečem, da sem končno srečna

50
Pablo Alejandro Gelb: Z Majo nisva skupaj Ljubezen po domače

Pablo Alejandro Gelb: Z Majo nisva skupaj

4
Mirko in Nataša nista par: Nisva imela nič skupnega Ljubezen po domače

Mirko in Nataša nista par: Nisva imela nič skupnega

49
Pravljica se nadaljuje, Dejan in Patricija sta postala starša Ljubezen po domače

Pravljica se nadaljuje, Dejan in Patricija sta postala starša

57
Prelep epilog, solze sreče na snemanju finalne oddaje Ljubezen po domače

Prelep epilog, solze sreče na snemanju finalne oddaje

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Kje je ljubezen dobila krila in kje ne? Ljubezen po domače

Kje je ljubezen dobila krila in kje ne?

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Kaj nas čaka v finalu pravljične sedme sezone Ljubezen po domače? Ljubezen po domače

Kaj nas čaka v finalu pravljične sedme sezone Ljubezen po domače?

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Približuje se veliki finale oddaje Ljubezen po domače! Ljubezen po domače

Približuje se veliki finale oddaje Ljubezen po domače!

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Kavč napovedi: Dobri ljubezenski obeti za tri pare Ljubezen po domače

Kavč napovedi: Dobri ljubezenski obeti za tri pare

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Zastoji 24ur.com
G1-11, Šmarje - Koper, območje zastojev, dolžina: 5 km in 200 m.
Ovire 24ur.com
R3-710, Maribor - Vurberk - Ptuj, na Ptuju, v križišču Maistrove in Raičeve ulice, zaprt en prometni pas, prireditev "Mednarodna žonglerska konvencija", zapora pasu za naravnost in pasu za levo zavijanje.
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