07. 08. 2026 09.38
Po poročanju ameriškega portala TMZ, ki se sklicuje na neimenovane vire blizu nekdanjih zaročencev, ...
07. 08. 2026 09.27
Čeprav je še pred kratkim kazalo, da bo eden najboljših vezistov na svetu okrepil Real Madrid, se ...
07. 08. 2026 09.29
Policisti Policijske postaje Metlika so po dveh dneh našli kros motor, ki ga je iz odprte garaže v ...
07. 08. 2026 08.50
V streljanju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok je umrlo pet učiteljev, še 15 učencev pa ...
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