Aleksander po slovesu od Sonje doživel veliko preobrazbo

Aleksandra Primužiča odločitev Sonje Hojnik , da bi ostala samo prijatelja, ni presenetila. Aleksander: " To ni bilo nič kaj takega, jaz se nisem počutil nič odrinjenega. Saj je bilo vseeno, ali grem prvi ali tretji ali četrti. " Zato je novico sprejel mirno in Sonja ga je ob tem pohvalila kot dobro osebo, nežno dušo in razumnega človeka, kar mu je 'še kar dosti' pomenilo. Ocenil pa je, da junakinja še vedno nosi breme preteklosti. Njeno življenje je bilo polno težkih preizkušenj, najtežja je bila izguba moža, česar po njegovem mnenju še ni prebolela. Aleksander: " Glede na to, kar sem slišal, ona verjetno ne išče nikogar. Ona je imela trdo življenje, bila je razočarana, ne vem, koliko let bi potrebovala, da bi dojela, da je življenje eno in da je treba počasi te stvari pozabiti in iti naprej. "

Aleksander prav dobro ve, o čem govori, kajti življenje je preizkušalo tudi njega. Aleksander: "Jaz sem imel dve ženi, ampak sta mi delali zelo velike, sramotne probleme. Ljudje poznajo dve, tri, štiri leta ženo, jutri je ni več, a tebi otroci ostanejo. To je grdo od nje, to je zelo grdo. Meni je tako ostal otrok pri treh letih. Pa z drugo isto, saj ni bila nič boljša. Potem je bila služba, tudi sem spoznaval ženske, ampak ni bilo še zrelo, da bi s kakšno stopil v pravo razmerje. Potem pa začnejo teči leta, hitro, hitro, hitro, in zdaj smo tam, kjer smo."

Kljub slabim izkušnjam ni obupal in še vedno išče žensko, a tiste prave še ni našel. Aleksander: "Imel sem nekaj zmenkov, jaz sem bil pripravljen dosti žrtvovati za te ženske, ampak sem videl, da se preveč igrajo in niso resne. Ker one hočejo pogovor, ampak potem se ne znajo odločiti. Ker veste, kako je s temi ženskami, one, ki so približno mojih let, imajo svojo pokojnino, imajo svoje stanovanje, hišo ali pa imajo otroke, ki jih zavirajo. Tudi to sem doživel, imajo sina ali pa hčer, ki se bojita, da bi mama dala hišo kakšnemu moškemu. Jaz tega ne potrebujem, jaz potrebujem spoštovanje, da sva mogoče nekaj dni pri meni, nekaj dni pri njej, drugega ne potrebujem. Danes bogastvo ni vredno nič in pri ljubezni denar ne igra nobene vloge. Če sta dva s povprečno pokojnino, bosta ravno tako preživela. Jaz imam zelo veliko voljo, jaz sem še vedno pripravljen na to, da bi se s katero srečal, se pogovarjal, pa da vidiva, kaj bi prinesel čas. Tudi če je daljava, ni noben problem, če je katera z Gorenjske ali Štajerske, danes imaš avtobuse in vlake, to ni nobena ovira."

Ne samo upanje, tudi pogoje ima za lepo skupno življenje: "Jaz sem tu na Obali, imamo sonce, imamo toplo vsak dan. Nimamo nobenih problemov, lepo je, in če bi bila kakšna ženska prijetna, bi ji bilo zelo lepo tukaj. Imam staro hišo, imam stanovanje, lahko bi prišla k meni, jaz bi šel k njej in bi se lepo razumela in uživala. Jaz potrebujem precej pogovorov, da se zbližava, da se globoko pogovarjaš, ne pa samo tisto, kaj imaš, koliko zaslužiš, ali imaš hišo, imaš stanovanje, s kom živiš, imaš dobro penzijo. Ne, ne, ne, to pri meni ne pride v poštev."