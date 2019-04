Aleksandra razkriva, česa se je bal Gašper Hafner

Kako je bilo vrniti se v šov Ljubezen po domače? Videti je bilo, da si zelo uživala, ko si jo malce zagodla Gašperju in njegovim izbrankam.

Ja, zanimivo mi je bilo stopiti nazaj pred tekmovalce in jih vse skupaj presenetiti, ko so se na sprva zaskrbljenih obrazih izrisali nasmehi in se je pokazalo olajšanje. Rada imam drame, sploh pa trenutke, ko so vsi na trnih.