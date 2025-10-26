Alenka Brezovšek: Maja pa res zna z moškimi

Komentatorji Ljubezni po domače na kavču so se dotaknili novega zapleta v romantični telenoveli Pabla Alejandra Gelba in Dušana Petriča. Junaka naj bi bila tista, ki bi morala izbirati med svojimi snubkami, a se je zgodba obrnila tako, da bo očitno na koncu med njima izbirala kandidatka Maja. Težava je v tem, da sta ji oba zelo všeč, zato ima v glavi pravi kaos. Mija Rovtar je predlagala: "Zakaj ne reče Maja: "Pojdita v ring, pa se stepita, pa kateri bo zmagal ..." Tako kot je bilo včasih, pa naj bo še zdaj."
Alenka Brezovšek je prišla do drugačnega zaključka o Maji: "Ona ima tretjega doma." Kandidatka je po njenem mnenju prila v Ljubezen po domače, zato da se pokaže. Alenka: "Maja pa res zna z moškimi. Maja žonglira, mislim, da bi lahko tudi s tremi, štirimi, petimi žogicami. Vsa čast." Milan Stojnić: "Zelo hecno je videti, kako Maja obvladuje dva odrasla moška in kako se lahko poigrava z njima. Ampak očitno imajo ene ženske tudi to lastnost in to moč, da lahko to naredijo." Sara Feher pa je komentirala, da se je šov Ljubezen po domače spremenil v Maja šov.
