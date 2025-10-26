Svetli način
Ljubezen po domače

Alenka Brezovšek: Maja pa res zna z moškimi

Velenje, 26. 10. 2025 12.51 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
2

Komentatorjem Ljubezni po domače na kavču se zdi fascinantno, kako Maja obvladuje dva junaka hkrati. Sara Feher je prišla do zaključka, da se je šov Ljubezen po domače spremenil v Maja šov.

Komentatorji Ljubezni po domače na kavču so se dotaknili novega zapleta v romantični telenoveli Pabla Alejandra Gelba in Dušana Petriča. Junaka naj bi bila tista, ki bi morala izbirati med svojimi snubkami, a se je zgodba obrnila tako, da bo očitno na koncu med njima izbirala kandidatka Maja. Težava je v tem, da sta ji oba zelo všeč, zato ima v glavi pravi kaos. Mija Rovtar je predlagala: "Zakaj ne reče Maja: "Pojdita v ring, pa se stepita, pa kateri bo zmagal ..." Tako kot je bilo včasih, pa naj bo še zdaj."

Alenka Brezovšek je prišla do drugačnega zaključka o Maji: "Ona ima tretjega doma." Kandidatka je po njenem mnenju prila v Ljubezen po domače, zato da se pokaže. Alenka: "Maja pa res zna z moškimi. Maja žonglira, mislim, da bi lahko tudi s tremi, štirimi, petimi žogicami. Vsa čast." Milan Stojnić: "Zelo hecno je videti, kako Maja obvladuje dva odrasla moška in kako se lahko poigrava z njima. Ampak očitno imajo ene ženske tudi to lastnost in to moč, da lahko to naredijo." Sara Feher pa je komentirala, da se je šov Ljubezen po domače spremenil v Maja šov.

Preberi še Maja se je odzvala na negativne komentarje: Samo jaz vem, kaj je resnica

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 maja vozlič
Mirko ostal brez dveh kandidatk, na romantično potovanje gre z Natašo

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
26. 10. 2025 13.23
+1
No iera se oglaša, do danes nič od nič od tebe!
ODGOVORI
1 0
Pujček
26. 10. 2025 13.21
+1
Vsaka Maja nekomu daja.
ODGOVORI
1 0
