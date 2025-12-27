Alenka Brezovšek: Takšne zgodbe dajejo ljudem upanje

Ob koncu sedme sezone Ljubezni po domače bodo svoje vtise za nas strnili še komentatorji iz Ljubezni po domače na kavču . Med njimi je bila tudi tokrat Alenka Brezovšek , ki je ni presenetilo nadaljevanje ljubezenske zgodbe med Dejanom Ponikvarjem in Patricijo Salobir v resničnem življenju, ko sta svojo zvezo okronala s starševstvom. Alenka: " Dejanova in Patricijina zgodba je res prava sodobna pravljica. Čudovito je, da sta svojo srečo okronala še z dojenčico. Pa saj smo že od začetka vedeli vsi, njuna ljubezen resnično potrjuje rek: Ko veš, veš' ... Sta živ dokaz, da prava čustva, naklonjenost in bližina ne potrebujejo kompliciranja, razlage, in ravno zato je ljubezen tako globoka, skrivnostna. Takšne zgodbe dajejo ljudem upanje, da tudi njih v življenju čaka kaj podobnega, in verjetno bo prav zaradi njiju posneta še kakšna sezona. (smeh) " Ob tem pa še doda: " Če se ti zgodi kaj takega, kot se je Dejanu in Patriciji, lahko kar nehaš igrati loto, saj več sreče kot to v življenju verjetno ne boš več imel (smeh). Je pa to seveda vredno veliko več. "

Druge zgodbe se niso razpletle po pričakovanjih ali vsaj upanjih gledalcev in komentatorjev. Vsi sodelujoči so po koncu snemanja ostali samo prijatelji, tudi Josip Antolić in Katica Šermek ter Pablo Alejandro Gelb in Maja Vozlič, ki so oddajo zaključili z dobrimi obeti za morebitno skupno prihodnost. Alenka komentira: "Da so ostali pari po koncu snemanja ostali samo 'prijatelji', me ne preseneča, tudi komentatorji zanje vseskozi nismo imeli kaj prida upanja (smeh)."

Morda pa bomo nove ljubezenske pravljice spremljali v novi sezoni Ljubezni po domače. Ekipa ustvarjalcev namreč že išče nove kandidate in kandidatke, junake in junakinje podeželja. Alenka je sama sodelovala v šovu in izkušnjo bi priporočila tudi drugim. Alenka: "Prijavite se vsi z odprtim srcem, brez kompliciranja in posebnih zahtev o partnerju, pustite zgodbi, da se odvije po svoje, in verjetno boste prijetno presenečeni! Prijavite se seveda lahko tudi vsi ostali - tečni, zakomplicirani, zakompleksani, vsi z nemogočimi zahtevami, da bomo še naprej imeli koga obrekovati! (smeh)"

In ker smo v pričakovanju prihoda novega leta, zabavna komentatorka za konec sporoča: "Vsem gledalkam in gledalcem, pa tudi vsem ostalim, želim čudovite, tople in sladke praznike, da bi vedno imeli koga objeti iz srca! Da bi znali najti srečo v preprostih stvareh in da bi si vedno znali vzeti čas za družino in prijatelje, kajti čas je najdragocenejše darilo."