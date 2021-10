Alenka: Če bi bil deset let starejši, bi takoj hodila z njim

Manjin prijatelj Aleks je naredil zelo dober vtis na komentatorke iz Ljubezni po domače na kavču. Všeč je bil Tamari Korošec in Metki Šeškar, še posebej pa Alenki Brezovšek, ki bi bila njegova punca, če bi le bil starejši.

Tamari Korošec se ni zdelo nič takega, da so David in Manja ter Milan in Cecilija bili skupaj na zmenku. Meni, da se na prvem zmenku tako ali tako ne zgodi nič intimnega. Gašper Hafner pa se je šalil: “Ja, kako pa? Na prvem zmenku je treba že skočiti, če na drugega slučajno ne greš.”

icon-expand Tradicionalno veselje pri Hafnerjevih FOTO: POP TV

Ko sta med delom opazovali Mateja, sta Doroteja Knehtl in Alenka Brezovšek skupaj ugotavljali, da sta jima všeč spretni fantje. Alenka: “Rada imam spretne fante, ki lahko naredijo tudi kaj po hiši, če so pa še v postelji spretni z rokami, je pa to dodaten plus.”

icon-expand Navihani Alenka in Doroteja FOTO: POP TV

Ko je Manjo s svojim obiskom presenetil Aleks, je Alenka ugotavljala: “On je zatreskan v njo do ušes, saj se vidi. Poglej, kako jo gleda.” Branko Cvek pa je pripomnil: “Ta se isto štuli kot ti. Kar od nekod je priletel.” Metki Šeškar se sploh ni zdel napačen, še bolj pa je bil Aleks všeč Alenki: “Če bi bil deset let starejši, bi takoj hodila z njim.”

icon-expand Josip in Metka se zabavata ob Brankovih domislicah. FOTO: POP TV

Janez Rebernik je pohvalil Davidovo idejo za zmenek: "Mojo tehnologijo ima. Lepo jo je k vodi peljal, tam se ženska najbolj sprosti, se razneži." Alenka je opazila, da tudi junak podeželja lepo gleda Vanjo in da bi bila lep par. Metki Šeškar pa je bilo všeč, ko je Denis svojo Metko presenetil z orhidejo. Branko jo je hitro spomnil, da je tudi on njej prinesel rože, nakar je še potožil, da je treba ženske nenehno hvaliti: "Saj jaz kar hvalim. Potem imam mir."