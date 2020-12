Alenka je Darji priznala, da jo je Janez poljubil

Alenka Brezovšek je še isti večer Darji Sančanin povedala, da jo je Janez Rebernik poljubil. Kljub temu da je junak podeželja pogrnil na testu zvestobe, namerava njena prijateljica z njim oditi na romantično potovanje. Zaupala nam je, da tudi sama že uživa v moški družbi.

Alenka Brezovšek je v nedeljski oddaji Ljubezen po domače odigrala vlogo ljubezenske detektivke. Vedela je namreč, da se je Janez Rebernik že odločil za njeno prijateljico Darjo Sančanin, a je želela preveriti, ali ji je resnično predan. Junak podeželja je pogrnil na testu, saj je podlegel njenemu zapeljevanju in privolil v poljub, nato pa izrazil željo, da bi dogodek ostal njuna skrivnost. A to ni dolgo trajalo. Alenka nam je zaupala: “Darji sem povedala še isti večer, a ne pred kamero. Prijateljici tega ne bi mogla prikrivati, ne bi bilo pošteno do nje. Dogodek pa je bil tudi preveč zanimiv, da ji o njem ne bi poročala. Norveški znanstveniki so ugotovili, da znamo ženske zanimivo skrivnost obdržati zase največ 72 ur. No, meni ni uspelo zdržati niti približno toliko. Tudi Janez je ‘priznal’. (smeh) Zaljubljen človek je slep, Darjo zelo dobro poznam in vedela sem, da se bo odločila za Janeza ne glede na rezultate ‘preizkusa’.”

icon-expand Darja je izvedela za poljub na mostu. FOTO: POP TV

Janez torej le ne bo šel sam na romantično potovanje, nas pa je zanimalo, ali bi mu Alenka delala družbo, če bi jo izbral, pa tudi, ali bi šla z njim na življenjsko potovanje. Alenka: “Ne bi šla, to sem mu tudi povedala že vnaprej, pred izločanjem. Nisem se zaljubila vanj, se mi pa zdi super kot prijatelj. Tudi na življenjsko potovanje z njim ne bi šla. Vsakič, ko ga ne bi bilo pravi čas domov, bi me skrbelo in bi se spraševala, ali se s katero poljublja na kakšnem mostu.” (smeh)

Imam prijatelja, a ne gre za resno zvezo, skupaj se imava preprosto lepo. Me pa zanima, ali me bo še želel kontaktirati po nedeljski oddaji. Nedavno mi je priznal, da je zvest preprosto zato, ker se mu ne da (iskati drugje)... (smeh) Odgovorila sem mu: "Torej si samo len!" Seveda se bova stiskala, če bodo odobrili gospodje iz vlade. Morali bi malo pomisliti tudi na psihološke posledice ukrepov, naraščajočo osamljenost, stiske ljudi. Ljudje se vedno bolj oddaljujejo drug od drugega in le upamo lahko, da se bo kasneje možno vrniti k lepim, polnim odnosom."

