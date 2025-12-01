Svetli način
Ljubezen po domače

Alenka ni mogla verjeti, kaj se je zgodilo v oddaji

Velenje, 01. 12. 2025 13.02 | Posodobljeno pred dvema minutama

Su.S.
Komentatorji Ljubezni po domače na kavču so z burnimi vzkliki pospremili končno odločitev Sonje Hojnik. Nad njeno izbiro Branka Cveka je bila še najbolj razočarana Alenka Brezovšek, ki si je med dogajanjem na ekranu zakrila oči.

Kavč je bil pred končno odločitvijo Sonje Hojnik na trnih, kot še nikoli doslej. Sara Feher je Slavka Žuliča opisala kot izjemno dobrega človeka in bi mu iskreno privoščila pravo ljubezen. Toda Jure Struna je bil mnenja, da se je premalo ukvarjal s Sonjo in preveč delal, medtem ko je bil Branko Cvek kot njena senca. Njegovemu mnenju sta se kasneje pridružili tudi Sara in Patricija Harl, pa čeprav so si vsi trije želeli, da bi izbrala Dolenjca.

Mija Rovtar je bila na začetku mnenja, da Sonja ne bo izbrala nikogar: "Ona ni pripravljena niti na enega niti na drugega." Nakar je začela navijati za Branka, ki mu je zmago napovedala že Mojca Šumnik. Alenka Brezovšek je upala, da ne bo tako: "Mene prav skrbi zdajle." Pred Sonjino odločitvijo si je celo zakrila oči: "Prosim, Sonja, bodi pametna." A je bila na koncu silno razočarana, medtem ko je Mija Branku privoščila zmago. Tudi sama bi se namreč odločila za kandidata, ki bi jo znal nasmejati.

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Nataša: Jaz se počutim res v vseh pogledih zmagovalka

