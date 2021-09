Alenka o junaku podeželja in kandidatki: Sta se kar požirala z očmi

Hitri zmenki so bili zabavni tudi za komentatorje iz Ljubezni po domače na kavču . Odslej bo oddaja na sporedu ob sobotah, takoj po Ljubezni po domače , vsaka oddaja pa že teden dni prej na VOYO . Medtem ko se je Alenka Brezovšek med Seanovo imitatorsko predstavo večkrat nasmejala, pa je Josip Drabik kandidatovo potrebo "po izražanju nekoga, ki ni on", imel za srhljivo. Josip se je tudi zbal, da se bo Miroslavu zmešalo, ko je okoli njega plesala Jožica .

Manja se je Branku Cveku in Josipu zdela zelo izzivalna, za Davida Krulčiča pa je Branko izjavil: "On pa ne ve, kaj bi. Bi se samo smejal." Janez je Manjo primerjal z Alenko Brezovšek, slednji pa se je zdela preveč napadalna: "Kot ena tigrica." Tudi za Metkinega Alena je komentatorka pripomnila, da je verjetno poreden fant.

Alenka je povedala, da bi kar pobegnila z zmenka, če bi ji kdo zaigral pesem Metuljček cekinček. Zdelo se ji je tudi, da Mitjeva kandidatka Nataša nekaj skriva, so pa med junakom podeželja in Primorko začutili konkretno ljubezensko napetost. Alenka: "Sta se pa kar požirala z očmi. Kemija je bila, pokale so iskrice, pravi ognjemet je bil."

Ko sta se se na hitrem zmenku znova srečala Mihaela Krajnc in Matej, so komentatorji spet začutili obojestransko privlačnost. Moški komentatorji so nato tuhtali, ali so Julijanine ljubezenske izjave iskrene. Julijana je tista kandidatka, ki je že prvi večer povsem očarala Miroslava. Josip: "Ona prekleto dobro ve, kaj govori ... Košir, kam si zakoširil?" Branko: "Od začetka si bil še dober, zdaj si pa zašel."

Med izločanjem so padale stave. Alenka je uganila, da bo domov šla Oksana, Doroteja pa je izgubila stavo. Branko je uganil, da bo domov šel Boštjan, prav vsi pa, da bo Mihaela izločila Seana. Branko je upal, da bo Milan izločil Metko, a ko se je to tudi zgodilo, je izjavil: "To je kuhinja."