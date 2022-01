Alenka o dogajanju na snemanju Kavča: Dorotejino rano razkužila kar z vodko

Alenka Brezovšek je na snemanju Ljubezni po domače na kavču doživela več prijetnih presenečenj. Zaupala pa nam je tudi nekaj podrobnosti, ki jih gledalci niste vedeli ali videli.

Alenka Brezovšek se je letos uspešno preizkusila v vlogi komentatorke v Ljubezni po domače na kavču. In da je bilo vse skupaj še bolj pikantno, so jo ustvarjalci posedli poleg Doroteje Knehtl, ki je v prejšnji sezoni povedala nekaj krepkih na njen račun. A četudi pred snemanjem nista imeli najlepšega mnenja druga o drugi, sta se zelo hitro in zelo lepo ujeli, od koder tudi lep nauk njune zgodbe. Alenka: “Res je, z Dorotejo sva se na kavču zelo lepo ujeli, kar je, mislim da, obe presenetilo. (smeh) Takoj, ko sva se srečali, je stekla neka pozitivna energija, ogromno sva se presmejali ... Spoznala sem, da je zelo odprta, odkrita oseba, ki vse pove v obraz, in to mi pri človeku največ pomeni. Kakor tudi to, da se z nekom lahko nasmejiš skoraj do solz. Nauk te zgodbe pa je, da človeka ni dobro soditi glede na prvi vtis, bolje se je potruditi in ga spoznati. V sami oddaji na kavču pa smo komentatorji seveda nekako primorani soditi na prvo žogo, saj predhodno spoznavanje ni možno. Zato se opravičujem vsem za nazaj in za naprej.”

icon-expand Alenka in Doroteja sta se zelo lepo ujeli. FOTO: POP TV

Družbo je njej in Doroteji v nekaj oddajah delal Kristian Bamburač, ki se je predstavil kot slačifant, a je to bila samo njegova šala. Alenka: “Kristian seveda ni striper, mu pa ta vloga nekako sede, se mi zdi. (smeh) Treba se je zavedati, da v resničnostnem šovu ni vse gola resničnost, ampak gre včasih predvsem za šov, oziroma je stvari potrebno pogledati malo z ironično distanco. (smeh) Hoteli smo pač malo popestriti dogajanje.” Popestrili so ga tudi s šalo, da sta par. Alenka: “Seveda tudi ni moj fant, hoteli smo biti konkurenčni Janezu in Tamari, ki sta se tudi malo pohecala z gledalci. (smeh) V resničnem življenju že dlje časa prijateljujem s fantom, ki ne želi medijske pozornosti, in poskušam to spoštovati, čeprav mi kdaj malo ‘uide’. Mogoče, ampak res samo mogoče se mi na kavču pridruži kdaj v prihodnosti, ga bo pa še treba malo prepričevati.” Alenka pravi, da ji bodo v spominu s snemanja Ljubezni po domače na kavču najbolj ostali super odnos z ekipo in vse presmejane urice. Alenka: “Pa kako sem ponoči Dorotejino rano na nogi razkužila kar z vodko, potem ko se je nanjo zrušila tuš kabina ... Je bilo kar pestro, ampak rana se je lepo zacelila.”

icon-expand Fotografija je nastala po snemanju zadnjega Kavča. FOTO: osebni arhiv