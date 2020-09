Alenka sporoča Doroteji: Poskusi biti kdaj prijazna do ljudi, ne bo te ubilo

Alenka Brezovšek odgovarja na številne kritike, ki jih je na njen račun izrekla komentatorka Ljubezni po domače na kavču Doroteja Knehtl. Zanjo ima posebno sporočilo.

Doroteji Knehtl, ki v oddaji Ljubezen po domače na kavču komentira dogajanje na kmetijah junakov podeželja v najbolj romantičnem televizijskem šovu pri nas, je Alenka Brezovšek pravi trn v peti. Po njenem mnenju se povsod ‘štuli’, ne pove nič pametnega, moti jo celo njen način oblačenja. Tokrat smo v vlogo komentatorke postavili Alenko, ki pravi: "Dorotejo verjetno moti, ker nekoliko izstopam. Glede tega, da ne povem nič pametnega, pa – to je zabavna oddaja in meni ter še mnogim drugim se moji komentarji zdijo duhoviti. Le kdo bi v Ljubezni po domače želel poslušati filozofske razprave?! Ali bi gospodična Doroteja raje slišala kaj o politiki ali vremenu? Oblačim pa se precej pisano tudi zasebno, s tem si popestrim dan in se spravim v dobro voljo. Kaj bi jo tu lahko motilo, ne vem."

icon-expand Doroteji je Alenka trn v peti. FOTO: POP TV

Alenka ima zato posebno sporočilo za komentatorko Ljubezni po domače na kavču: "Doroteja, ali ne bi bil ta svet dolgočasen, če bi bili vsi enaki? Kako se oblačim, res ni tvoja stvar. Poskušaj biti malo bolj tolerantna do drugačnih od sebe, smo v 21. stoletju. Glede mojih komentarjev pa, draga Doroteja, temu se pravi duhovitost. Ti verjetno še nisi slišala zanjo, lahko si pogledaš definicijo v slovarju. Glede tvojih komentarjev pa – meni in še mnogim se zdijo slaboumni. Kdaj kaj preberi, izobražuj se in si širi obzorja. Poskusi biti kdaj prijazna do ljudi, ne bo te ubilo. Razen če si ponosna na svoj imidž zares neumne in prepirljive, konfliktne in lene blondinke."

icon-expand Alenka se poteguje za srce Janeza Rebernika. FOTO: POP TV