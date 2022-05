Alenkin fant Blaž Janezu: Upam, da si imel roke pri sebi

Komentatorji so še zadnjič zasedli svoje položaje na kavčih, da bi si ogledali in komentirali epilog najlepše podeželske romance. Ko je Lovro Gregors Mijo Rovtar zaprosil za roko, so jih prevzela čustva, preden pa so se poslovili, smo spoznali še Alenkinega fanta Blaža.

Komentatorji iz oddaje Ljubezen po domače na kavču so bili malce otožni, ker je bila na sporedu že zadnja oddaja Ljubezen po domače. Irena Drozg se ni čudila, ker Jure Novak in Lea Bertoncelj nista ostala skupaj: “Jaz ju že od začetka nisem videla skupaj.” Alenka Brezovšek je ocenila, da bi Lea potrebovala malce zrelejšega fanta, Doroteja Knehtl pa se je čudila njegovi izjavi, češ da je on zaključil s Patricijo Harl, ko pa je vendar odšla sama. Janez Rebernik pa je imel sporočilo za junaka podeželja: “Jure, da boš ti ostal sam, sem jaz vedel že po drugem zmenku, saj nisi pravilno ravnal z dekleti. Če potrebuješ kakšen nasvet, me pokliči, pa se skupaj lotiva kakšnega projekta.”

icon-expand Sonja in Mitja, ko je Lovro šel na kolena. FOTO: POP TV

Doroteja je stavila, da bosta Jure Struna in Patricija ostala skupaj, in ker se to ni zgodilo, bo morala skočiti s padalom. Alenki se je sicer zdelo, da se je junak podeželja postaral: “Te punce so ga čisto uničile.” Irena ni verjela, da je bilo Patriciji tako zelo lepo z Juretom, kajti če bi bilo to res, bi ga poklicala. So pa vsi hvalili prijaznega kavboja; Janez je denimo povedal, da ni slab človek in da je zelo delaven. Alenka je dodala, da je dobričina in da ima srce na pravem mestu. Janez je zaključil: “Naj lepo uživa na tem ranču. Boljše, da je sam.”

icon-expand Julijana med zaroko: O, čestitam! FOTO: POP TV

Ko je Janez zagledal Mijo Rovtar, je vzkliknil: “Glej, kako žari od ljubezni!” Irena, ko je zagledala Lovra Gregorsa v kavbojski opravi: “Glej ga, kako je dober.” Priznala je, da ji je ob pogledu nanj zaigralo srce. Njega in Mijo je primerjala z Julijano Štilec in Miroslavom Koširjem, ki sta se prav tako našla v Ljubezni po domače in tudi ostala skupaj. Janez: “Edina, ki se je pravilno odločila v tej oddaji.” Alenka: “Ko vidimo skupaj Mijo in soseda, se vsi raznežimo, saj sta res čudovita. To je res pravljica te sezone.” Osupli in še bolj ganjeni so bili, ko je šel Lovro na kolena – Alenki in Doroteji so se celo orosile oči.

Alenki se je zdelo, da je Mojca Šumnik zelo razočarana, ker se iz odnosa med njo in Dragom Kosmačem ni nič izcimilo, še bolj pa, ko je s šopkom prišel k Tatjani Puhič. Irena pa je premišljevala, da je težava v Mojčini vojaški izobrazbi: “Njemu ne paše, ne počuti se moškega, če ga kdo komandira.” Alenka: “Drago se ne more spremeniti, ker je že predolgo sam. Želela bi mu vse najboljše s kakšno žensko, ampak on ima Édith Piaf, stare vinilke, značke in pa znamke, muzeje. Mislim, da mu ni pomoči.” A Janez ni bil tako črnogled; prepričan je, da bo ljubezen zanj še prišla.



Irena je bila prepričana, da se je tudi Nada Zajc navadila na samsko življenje. Irena: “Raje sama kot v slabi družbi.” Julijana je omenila možnost, da si bo Nada premislila, a je bila Irena prepričana: “Ne bo se. Bodi brez skrbi.”

icon-expand Po Alenko je prišel njen fant Blaž. FOTO: POP TV