Ali bo katera izmed Petrovih 'snubk' uspela zasenčiti favoritko Moniko?

34-letno Moniko Svetlin iz Domžal je Peter pritegnil s svojo energijo. Všeč ji je, ker je spontan, simpatičen, in ker ima rad konje, ki so zanjo svete živali. V oči ji je padel tudi njegov nasmeh, kar tudi najprej pogleda pri človeku, saj zobje odražajo osebno higieno. Sicer pa ne da veliko na videz, več ji pomeni, da je fant prijazen, da zna spoštovati žensko, jo posluša in razume stvari, predvsem pa, da razume njo, ki je posebne sorte.

Monika živi v veliki hiši skupaj s staršema in dedkom. Ima še mlajšo sestro, ki se je že odselila. Ukvarja se z duhovnostjo in pravi, da je dobra čarovnica, ki obvlada zeleno magijo. To pomeni, da je zaščitnica živali ter narave in zna blokirati črno magijo ter razne uroke. Že od otroštva je povezana z entitetami in dušami. Tako kot Peter ima tudi Monika več tetovaž, med njimi angela in energijsko zaščitno tetovažo, ki jo je izrisala sama. Poleg redne zaposlitve se ukvarja z organizacijo porok in meditacijo za neveste in ženine. Tudi starši so povezani z ezoteriko, zato jo razumejo in sprejemajo njeno duhovno usmerjenost, podpirajo pa jo tudi pri odločitvi za sodelovanje v Ljubezni po domače. Monika o sebi pravi, da je flegmatična in ni ljubosumne narave, zato se bo tekmovalnosti ostalih deklet verjetno samo smejala.

22-letna Katja Pernuš iz Podnarta je študentka veterine. Je zelo sproščeno, zgovorno dekle. Za Petra se je odločila, ker ima konje in izkazuje veliko ljubezen do živali, kar velja tudi zanjo. Oba s Petrom sta Gorenjca in ju v primeru ljubezni ne bi ločevala prevelika razdalja, saj živi v sosednji vasi. Všeč so ji tudi tetovaže simpatičnega junaka, si pa želi, da bi ga bolje spoznala, saj je karakter moškega zanjo najbolj pomemben. Rada ima komunikativne, sproščene, iskrene fante, ki niso ljubosumni. Imela je tri resne zveze, ki pa niso trajale več kot nekaj mesecev. Avantur ne mara, po naravi pa ni preveč romantična, svečke in vrtnice je ne impresionirajo. Idealen zmenek zanjo je preprost piknik na odejici v naravi, najraje nekje ob vodi, ki nanjo vpliva zelo blagodejno.