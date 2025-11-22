Ali bo Nina Radi sprejela vabilo na romantično potovanje?

Peter Benedik je na romantično potovanje povabil Nino Radi, vprašanje pa je, ali bo vabilo sploh sprejela. Nina: "Monika ve, da mi je zelo težko to sprejeti." Peter: "Me je bilo res malo strah, da bo mogoče zavrnila to potovanje."
Josip Antolić bo med križarjenjem za samske užival na suhem, medtem ko bosta njegovi dami uživali v morju. Kamere ga bodo kasneje ujele med resnimi pogajanji s Katico: "Prideš k meni, ostaneva, lahko se poročiva."
Patricija bo Dejana Ponikvarja presenetila z adrenalinsko preizkušnjo, Sonjo Hojnik pa bo s svojim prihodom presenetil Franc. Franc: "Pa imaš ti kaj interesa do mojega telesa?" Ali bo povratnika sprejela in katera kandidata bo povabila v finale?
