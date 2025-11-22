Svetli način
Ali bo Nina Radi sprejela vabilo na romantično potovanje?

Velenje, 22. 11. 2025 16.32 | Posodobljeno pred 1 uro

Su.S.
Peter Benedik bo na trnih, ko bo čakal na odločitev Nine Radi. Josip Antolić bo izbral svojo favoritko, Sonja Hojnik pa finalista.

Peter Benedik je na romantično potovanje povabil Nino Radi, vprašanje pa je, ali bo vabilo sploh sprejela. Nina: "Monika ve, da mi je zelo težko to sprejeti." Peter: "Me je bilo res malo strah, da bo mogoče zavrnila to potovanje."

Josip Antolić bo med križarjenjem za samske užival na suhem, medtem ko bosta njegovi dami uživali v morju. Kamere ga bodo kasneje ujele med resnimi pogajanji s Katico: "Prideš k meni, ostaneva, lahko se poročiva."

Josip in Katica bosta imela resna pogajanja.
Josip in Katica bosta imela resna pogajanja. FOTO: POP TV

Patricija bo Dejana Ponikvarja presenetila z adrenalinsko preizkušnjo, Sonjo Hojnik pa bo s svojim prihodom presenetil Franc. Franc: "Pa imaš ti kaj interesa do mojega telesa?" Ali bo povratnika sprejela in katera kandidata bo povabila v finale?

Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Polona je bila priča lepi ljubezenski zgodbi, glede sebe ostaja skrivnostna

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ApriliaFactory
22. 11. 2025 17.19
+3
Gre kavbojček zavrnit lepo, pametno in dobrosrčno Moniko, ker je v oddajo priskakljala meter in ćevapčič bionda, ki nima niti najmanjšega namena ostat v vezi z njim. Konj na kvadrat.
ODGOVORI
3 0
inside1
22. 11. 2025 17.01
+4
Ne bo. Saj nima tega cilja, pač bolj da se klati po showih in išče reklamo. Oni pa naiven, ono primerno pa zavrnil.
ODGOVORI
4 0
