Ljubezen po domače

Ali bo Pablo zbral pogum in Suzani povedal resnico?

Velenje, 01. 11. 2025 16.27 | Posodobljeno pred 3 minutami

Avtor
Su.S.
Pablo Alejandro Gelb je obljubil Maji, da bo govoril s Suzano. Ali ji bo nocoj povedal resnico? Sonja Hojnik mora izločiti še enega kandidata, Tanja Postružnik Koren pa bo Josipa Antolića presenetila s povabilom na nepozabno avanturo.

Pablo Alejandro Gelb bo po Majinem odhodu govoril s Suzano. Kandidatka bo komentirala, da so njene konkurentke mogoče malo užaljene: "Ker vidijo, da skupaj spiva. Mislim, da jim je že skoraj jasno nekaj." Pablo: "Puncam je jasno kaj?" Suzana: "Njim se zdi, da jim je jasno, da bova midva na koncu skupaj." Pablo: "Več kot prijateljstvo ne bo. Suki se tega ne zaveda, ali se noče zavedati. Morda sem ji zlezel pod kožo." Ali ji bo to povedal tudi v obraz?

Nada pa bo govorila z Josipom Antolićem in mu dala dobronameren nasvet: "Saj veš, besede imajo velik pomen. Včasih kakšna beseda zaboli, veš? Ni vse hec." Josip: "Kar v redu je povedala, ampak ne upoštevam tega." Ta dan bo junaka presenetila tudi Tanja Postružnik Koren s povabilom na nepozabno avanturo. Josip: "Tanja je bila tukaj." Irena: "In kaj je sporočila Tanja?" Josip: "Da gremo na eno fino inventuro." Irena: "Kaj zdaj bom šla delat na stara leta še inventuro kam?"

Tanja bo presenetila Josipa Antolića.
Tanja bo presenetila Josipa Antolića. FOTO: POP TV

Sonja Hojnik pa bo morala izločiti enega izmed svojih kandidatov. Kdo bo to? Ne zamudite Ljubezni po domače nocoj ob 20. uri na POP TV, ki ji bo sledila Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

ljubezen po domače 2025
Družina Nine Radi pred novo preizkušnjo, sestro čakajo operativni posegi

