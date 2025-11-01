Ali bo Pablo zbral pogum in Suzani povedal resnico?

Pablo Alejandro Gelb je obljubil Maji, da bo govoril s Suzano. Ali ji bo nocoj povedal resnico? Sonja Hojnik mora izločiti še enega kandidata, Tanja Postružnik Koren pa bo Josipa Antolića presenetila s povabilom na nepozabno avanturo.

Pablo Alejandro Gelb bo po Majinem odhodu govoril s Suzano. Kandidatka bo komentirala, da so njene konkurentke mogoče malo užaljene: "Ker vidijo, da skupaj spiva. Mislim, da jim je že skoraj jasno nekaj." Pablo: "Puncam je jasno kaj?" Suzana: "Njim se zdi, da jim je jasno, da bova midva na koncu skupaj." Pablo: "Več kot prijateljstvo ne bo. Suki se tega ne zaveda, ali se noče zavedati. Morda sem ji zlezel pod kožo." Ali ji bo to povedal tudi v obraz?

Nada pa bo govorila z Josipom Antolićem in mu dala dobronameren nasvet: "Saj veš, besede imajo velik pomen. Včasih kakšna beseda zaboli, veš? Ni vse hec." Josip: "Kar v redu je povedala, ampak ne upoštevam tega." Ta dan bo junaka presenetila tudi Tanja Postružnik Koren s povabilom na nepozabno avanturo. Josip: "Tanja je bila tukaj." Irena: "In kaj je sporočila Tanja?" Josip: "Da gremo na eno fino inventuro." Irena: "Kaj zdaj bom šla delat na stara leta še inventuro kam?"

Tanja bo presenetila Josipa Antolića.