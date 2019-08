Ana in Jaka iz Ljubezni po domače zaročena: Rekla sem ja

Jaka Hafnerin Ana Podobnik, par, ki se je spoznal v tretji sezoni šova Ljubezni po domače, sta se zaročila. Pred dobrim mesecem sta Ana in Jaka dobila prvorojenko Tino. Takrat je Jaka za 24ur.com povedal, da je bil prisoten pri rojstvu hčerke in da ni mogel verjetni, kako močna čustva so ga obdala, ko je hčerko prvič vzel v naročje.