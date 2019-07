Ana in Jaka postala starša: 'Kakšna čustva so me obdajala med porodom'

Jaka Hafner in Ana Podobnik, ki sta se spoznala v oddaji Ljubezen po domače, sta postala starša mali Tini. Deklico sta sicer čakala kar trinajst dni dlje, kot sta pričakovala, vendar je bil tako prihod le še slajši.

Kandidat oddaje Ljubezen po domače Jaka Hafner in Ana Podobnik sta se razveselila deklice. Kako sta ji dala ime? "O, Tina, dej ne bod tok fina ..." je Jaka veselo zapel v telefon in izdal ime prvorojenke ter dodal: "Ime je bilo obema zelo všeč, poleg tega pa je lepo, normalno slovensko ime. Da ni nekaj izmišljenega, kot je zadnje čase moderno." Dojenčiča bi morala na svet priti že v začetku meseca, vendar ji je bilo pod srcem zaljubljene mamice tako toplo, da je na svet prišla kasneje. Ani so sicer porod morali sprožiti, vendar sta novopečena starša potrdila, da je z novorojenko vse v najlepšem redu. "Ana bo v bolnišnici še do konca tedna, a je z obema vse okej," je še dodal Jaka. 'Tisti, ki ima priložnost, naj bo zraven' Jaka je povedal tudi, da je bil v času poroda ves čas ob Ani in da ni pričakoval, da se ga bo porod tako dotaknil. "Res nisem mislil, da mi bo to tako lepo, ko je rojevala. Tisti, ki ima priložnost, naj bo zraven. To je bilo tako lepo, kakšna čustva sem doživljal!"

Jaka Hafner in Ana Podobnik sta se razveselila deklice XXX. FOTO: POP TV

Konec letošnje sezone Ljubezen po domače je zaznamoval prav poseben konec – simpatični Jaka in nasmejana Ana, ki je bila sicer 'izbranka' Jakovega brata Gašperja Hafnerja, sta se zaljubila in kmalu po tem prijetno presenetila z novico o nosečnosti. Zaljubljenca komaj čakala prihod dojenčice Ana je nedavno priznala, da ju je nosečnost kar malce presenetila: "Ves čas sva si govorila, da imava veliko življenja in uživanja pred seboj, saj sva še mlada in sva nosečnost načrtovala kasneje. Zato sva bila oba presenečena, ampak seveda komaj čakava, da malo detece pride na svet." In končno se jima je pridružila mala Tina. Družinica bo za zdaj živela v Papirnici, saj so jima domači odstopili eno nadstropje. "Jaka ima veliko željo, da nama bo v prihodnosti naredil hišo, ta čas pa ostajava kar tukaj," je povedala Ana, ki je sicer živela v Naklem.

Nosečnost ju je presenetila, vendar sta se je vseeno razveselila. FOTO: POP TV