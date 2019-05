Ana po slovesu od Gašperja: Zelo sem si želela ostati

Magnet za dekleta se mi zdi zato, ker je temnolasec z brado in je to sedaj v modi. Moški z brado je bolje videti kot pa tisti, ki je nima, pa seveda tudi njegova postava je odlična (smeh).

Vse njegove izbranke ste bile navdušene tudi nad gostoljubjem, ki ste ga bile deležne. Kako pa se je to konkretneje odražalo v praksi?

Seveda, za gostoljubje smo bile neizmerno hvaležne, saj smo imele vse, kar smo potrebovale, ampak nismo bile prav dosti izbirčne. Mami Karmen je lepo skrbela za nas, tako kot tudi brata Hafner in seveda njuna sestra Katarina. Je pa res, da ima vsaka družina v svoji hiši svoja pravila, in je treba to tudi spoštovati.



Je Gašperjeva mama Karmen res sanjska tašča in zakaj?

Nobena tašča ni sanjska tašča (smeh). Je dobra tašča, če razviješ dober odnos z njo in jo spoštuješ. Je zgovorna, lahko se ji zaupaš, seveda pa so vse tašče lahko tudi slabe volje in sitne (smeh).

Takrat si povedala, da si si želela ostati na kmetiji. Kako zelo razočarana si bila, ker si se morala posloviti, in ali si potrebovala veliko časa, da si predelala to razočaranje?

Zelo sem si želela ostati, saj so res hecna in družabna ter vesela družina, ki jim ni nikoli dolgčas. Je pa res, da sva ostali s sestro Katarino v stiku, in bom seveda z veseljem še kdaj prišla na obisk, da kakšno rečemo in kakšnega spijemo. Tako da se mi ni bilo težko posloviti, ker vem, da smo blizu doma in se bomo še srečali.