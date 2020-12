Anamarija je dobila prvi prstan v svojem življenju

Trije pari, ki so se našli v Ljubezni po domače, so nadvse uživali na romantičnih potovanjih. Za največje presenečenje je poskrbel Franc Jarc, ki je izbranki Anamariji podaril prstan. Sabina pa je razkrila, da je Janez Marn njen že vse od začetka snemanja.

'Janez je že osvojen' Danica je razkrila, da je Sabina ponoči izginila in je ni bilo celo večnost, Janez Marn pa se je v sobi z nekom pogovarjal. Sabina je povedala, da ni mogla spati, zato mu je šla delat družbo, pogovarjala pa sta se o prihodnosti. Sabina: “Midva imava stike že od prvega dne.” Nato pa izstrelila: “Janez je že osvojen.” Danica je ob tem opazila, da je Mojca žalostna, saj ji je bil Janez všeč. Ko se jim je pridružil, ga je res vprašala: “Kaj imaš ti z njo?” Junak podeželja je odgovoril, da ima s Sabino "vse dobre namere", Danica in Mojca pa sta mu povedali, da bo imel opravka z njima, če ne bo lepo ravnal z njuno prijateljico.

icon-expand Janez Marn je že vse od začetka Sabinin FOTO: POP TV

Jože pred Metkinim zidom Metka Šeškar in Jože sta uživala med potepanjem po Ljubljani, nakar je njen izbranec izjavil: “Ne vem, zakaj se je v mene prikradel občutek, da je zdaj pa Metko nekaj začelo zvijati. Kakor da bi postavila en zid pred sebe, neko obrambno linijo, preko katere si še ne upa.” Junakinja je priznala, da se ne more odpreti, ker se boji, da bi bila ponovno razočarana v ljubezni. Jože je bil mnenja, da bosta težavo rešila s pogovori, Metka pa: “Moram sama stopiti iz svoje školjke, nihče mi ne more pri tem pomagati.” Jože je nato opazil, da se je "zvito izmikala tej temi", toda Metka se je želela prepustiti romantiki: “Pa začnimo pravljico.”

icon-expand Jože je naletel na zid FOTO: POP TV

Janez osreči Darjo Janez Rebernik in njegova Darja sta šla v Planico, da bi se spustila po najbolj strmem zip-lineu na svetu. Darja, ki obožuje višino, prepade in hitrosti, je bila navdušena: “On je res fantastičen človek. Res se je potrudil in me je peljal na posebno mesto, ker je vedel, da me bo s tem osrečil.” Svojo hvaležnost mu je izkazala s strastnim poljubom.

icon-expand Strasten poljub po spustu FOTO: POP TV

Sabina dobi Janeza in joče za prijateljicama Janez in Sabina sta se poslovila od Mojce in Danice. Sabina se je šalila: “Lepo vaju je bilo sprejeti, še lepše je, ker odhajata. Čimprej.” V resnici ji je bilo težko pri srcu, ker se je ujela in spoprijateljila s tekmicama. Danica se je Janezu zahvalila za gostoljubje, takoj zatem pa ga je kregala, ker se je že na začetku odločil za Sabino, ostala dekleta pa je vlekel za nos. Jima je pa zaželela srečo in v solzah povedala, da bo zelo pogrešala Sabino. Tudi Mojca se je zahvalila za lepo izkušnjo in pridobljeno samozavest, napovedala je, da bo svoje srce spet odprla ljubezni.

icon-expand V Ljubezni po domače se rojevajo tudi lepa prijateljstva FOTO: POP TV

Vznemirljiva noč in napoved presenečenja Franc Jarc in Anamarija sta uživala na romantičnem oddihu. Anamarija: “Prva noč v Opatiji je bila vznemirljiva.” Na njeno pobudo sta nazdravila na skupno prihodnost, nato pa se lotila pisanja razglednic. On je pisal sestri, ona pa bratu, ki takrat še ni vedel, da je s Francem. Pojasnila je, da mu bo družino predstavila, ko se bosta bolje spoznala. Anamarija: “Ker s takimi stvarmi ni za hiteti. Midva sva na začetku poti.” Franc je razkril, da jo bo peljal na romantično večerjo in da za svojo izbranko pripravlja presenečenje.

icon-expand Tokrat ni šlo za zdravje FOTO: POP TV

'Jaz veliko pričakujem od tebe' Jože in Metka sta imela med kosilom globoke debate. Tudi njega so mučili strahovi, predvsem glede prilagajanja, a si je želel ustvariti skupno prihodnost z Metko. Junakinji je bilo všeč, ker se tako trudi: “Ne vem, če sem ti že rekla, da si ti meni kar zelo všeč ... Jaz veliko pričakujem od tebe.”

icon-expand Jože, ko je izvedel za Metkina velika pričakovanja FOTO: POP TV

Janez prizna, da se je zaljubil v Darjo Janez je Darjo odpeljal še na Veliko planino, da bi si nabrala še več nepozabnih spominov. Darja se je res imela prelepo: “Midva res znava uživati, midva sva taka uživača, ustvarjena drug za drugega. Boljšo kombinacijo kot sva midva težko najdeš.” V njegovi družbi se je počutila prijetno in pri srcu ji je bilo toplo. Janez pa je bil zadovoljen, ko je videl, kako zelo uživa: “Iz ure v uro mi je bolj všeč.” In v njeni družbi mu je postajalo vedno bolj vroče: “Bi lahko rekel, da že skoraj ponorim, ko sem ob njej ... Zdaj ko sva z Darjo sama, se res počutim božansko. Saj je biti ob njej res nekaj posebnega.” Priznal ji je, da je že zaljubljen vanjo, ob tem pa je ostal brez željenega odgovora.

icon-expand Janez je Darji izpovedal ljubezen, a ostal brez pravega odgovora FOTO: POP TV

'On gori za mene' Franc Jarc in Anamarija sta uživala na večerji in njo je zanimalo, kako si predstavlja njuno skupno prihodnost. Franc je odgovoril, da bi morala vsak dan čim bolj izkoristiti. Všeč ji je bilo, ko jo je opisal kot iskreno in pošteno, ona pa je opozorila na razlike v njunem načinu življenja. Želela je ugotoviti, če sploh uživa na potovanju in ali razume njene potrebe. Anamarija: “Ker ti teh potreb nimaš.” Franc pa je povedal, da si želi z njo nadoknaditi vse, kar je zamudil v življenju. Franc: “Ti si prišla v moje srce in jaz te imam neizmerno rad. Nobene druge, samo tebe.” Nato ji je podaril prstan, kar jo je povsem pretreslo. Anamarija: “Kaj mi je bog prinesel na pot? Pa naj bo.” Napovedala je, da se bo po svojih močeh borila za njuno zvezo. Anamarija: “On gori za mene, jaz bolj kot ne čutim strah, bojim se, koliko moči mi bo to pobralo.” Povedala je, da ni idealen moški, da pa je dober človek: “Kolikor se bojim, toliko sem srečna, da ga imam.” Razkrila je še, da je to prvi prstan, ki ga je dobila v svojem življenju.

icon-expand Anamarija, ko je dobila prvi prstan v življenju FOTO: POP TV

Ljubezen po domače na sporedu POP TV spet jutri ob 20. uri, sledi pa Ljubezen po domače na kavču. Obe oddaji vas že čakata naVOYO.