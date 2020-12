Anamarija po Frančevi nepričakovani potezi: Vsa se tresem

Na kmetiji Janeza Marna je še vedno precejšnja gneča. Na njegovo odločitev čakajo kar tri snubke in Danica bo pri zajtrku razkrila nekaj zanimivega. Ko se je ponoči zbudila, Sabine ni našla v njeni postelji. Danica: “ Povej ti meni zdaj, kaj se je ponoči dogajalo! ” Sabina: “ Jaz in Janez sva se pogovarjala o bodočem življenju. ”

Metka Šeškar in njen Jože se bosta sprehajala po Ljubljani in uživala. Junakinja se bo počutila, kot da je spet stara 18 let, in ob živi glasbi v živahni prestolnici jo bo odneslo na plesišče in naprej. Metka: “Odlično je bilo, res. Kot v filmu.”