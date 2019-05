Anja: Saška je preveč fina za na kmetijo

Na kmetiji mladega Jake Hafnerja je čutiti vedno večjo napetost, to pa zaradi njegovih izbrank. Trenutno se za njegovo srce borijo Anja Šplajt, Teja Košir in Saška Omeragić, tekmovalnost med njimi pa se je prebudila že kmalu po njihovem prihodu in samo še narašča. Ker si Jaka želi miru in sožitja, jih je zbral, da bi se pogovorile in odpravile nesoglasja, a zgodilo se je prav nasprotno. Na dan so privrela občutja, ki jih doslej še niso uspele predelati, slišali smo lahko polno očitkov glede zahrbtnosti in spletkarjenja.