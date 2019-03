Arne brez dlake na jeziku: Hvala bogu, da nisem z njo!

Poslovila sta se v ne ravno prijateljskem duhu, a Arne pravi, da ni bil jezen nanjo, njegova čustva pa niso bila prizadeta. Prav nasprotno. Arne: "Hvala bogu, da nisem z njo! Ženska mi ni všeč. Je avtonomna, hoče biti gospodarica, jaz pa hočem enakopravnost razmerju. Ona pa ni taka in ne maram takšnih karakterjev, pa če je moški, ženska ali otrok."

Fantje in dekleta! Že zbiramo prijave za naslednjo sezono. In tokrat ne samo na kmetijah. Prijavnico najdete tukaj.

Namesto ljubezenske bo zato v prihodnosti izživel strast do potovanj, a na Kubo se zaradi težav s križem še ni odpravil. Arne: "Takšen pa ne morem iti na Kubo, da bom tam umiral, ampak gre na bolje." Zato se v tem času veselo druži s prijatelji, opaža pa, da ga zaradi sodelovanja v oddaji Ljubezen po domače poznajo že vsi: "Cela Ljubljana skače za mano." In kdo bi vedel, morda je med njimi tudi njegova bodoča izbranka. Darja to zagotovo ne bo.