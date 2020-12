Barbara po zmenku Damjana in Nane ni imela razloga za ljubosumje

Barbara Pastirk se ne obremenjuje s prizori zmenka njenega izbranca Damjana Šalamuna in Nane. Že na snemanju je namreč dobila potrditev, da se med njima ni zgodilo nič.

Damjan Šalamun in Barbara Pastirk sta par, ki ga v Ljubezni po domače spremljamo z dodatno mero radovednosti. Vemo namreč, da sta po koncu snemanja stopila na skupno življenjsko pot in postala starša deklici Ajdi Zarji. Zato je še posebej zanimivo spremljati, kako se je med njima začela prebujati ljubezen. Damjan nam je zaupal, da je Barbara “zelo prijetna ženska”, ona pa je dodala: “Všeč mi je bilo, da je resen, da ve, kaj želi v življenju, in da ima v glovi ‘poštimano’. Vse se je poklopilo.” In ko se najdeta sorodni duši, se vse odvija s svetlobno hitrostjo.

A v vsaki ljubezenski zgodbi se najdejo čeri in tudi njuna ni bila izjema. Ko je Damjan v oddaji že obelodanil, da je naklonjen Barbari, je na njegovo kmetijo kot strela z jasnega prišla Nana. Damjan nam je zaupal, da se je vse odvilo zelo na hitro, in ker so ustvarjalci oddaje pripravili že vse za njun spoznavni zmenek, se je odločil sodelovati. Damjan: “To je šov in sem ga tudi vzel kot takšnega.” Tako smo v nedeljski oddaji videli zmenek v jacuzziju.

Damjan je na vprašanje, ali je bila Barbara po ogledu oddaje jezna nanj, odgovoril: “Ni bila pretirano huda.” A ga je Barbara popravila: “Mogoče je imel tak občutek, ampak jaz se s tem sploh ne obremenjujem. To je šov. Nisem bila huda. Brez veze, da bi bila za eno leto nazaj huda. To je preteklost. In tako ali tako mi je Damjan že na snemanju povedal, kaj je bilo na zmenku, pa tudi vsi iz snemalne ekipe so mi povedali: “Samo da boš vedela, nič ni bilo.”” Zato so gledalci med opazovanjem ribolova dobili napačen občutek, da je bila ljubosumna na Nano. Barbara: “Šlo je za to, da jaz Nano poznam. Ni šlo za to, da bi bila ljubosumna. Šlo je za druge stvari, ampak tega ne želim izpostavljati. Da bi bila ljubosumna na Nano, to pa ne pride v poštev. Midva z Damjanom sva tako ali tako vedela, kako in kaj.” Kar jima je tudi najbolj pomembno.

Ko si oddahnemo, ker po zraku niso leteli krožniki, Barbara pove: "Da bi pa mene tako sprovocirali, bi moralo biti pa nekaj hudo narobe." In ne, Damjanu ni bilo treba za kazen cel teden menjati plenic: "To tako ali tako počnem. Enkrat eden, enkrat drug." Damjan nam za konec še ponosno pove o svoji prvorojenki, mali čebelarki Ajdi Zarji: "Pravi sonček je, se rada smeji." In ob takšnih prizorih senčice iz preteklosti še hitreje zbledijo.

