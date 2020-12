Bitke za srce Franca Jarca je konec, ključ v roke Anamariji

Po dramatičnem zaključku snemanja na kmetiji Franca Jarca sta se poslovili kar dve dami, Joži in kmalu zatem še Jožica. Metka Šeškar je izločila Marjana, Janez Marn pa Katarino.

'Kaj se sekiraš, saj ni edini na svetu' Joži se je hudovala na Franca Jarca, potem ko sta se z Jožico skupaj odpeljala s traktorjem. Slednja se je namreč želela pogovoriti z junakom podeželja: “Ti si meni včeraj obljubil, da še imam malo šans. A ti je ona (Anamarija) že tako možgane oprala?” Franc je to potrdil, Jožica pa mu je povedala, da še ni prepozno. Ocenila je, da je malo zmeden, nakar je le izstrelil, da ga je Anamarija povsem prevzela. Joži pa je medtem razkrila Anamariji, da ji je Franc na zmenku obljubil, da bo z njo. Anamarija: “Kaj se sekiraš, saj ni edini na svetu.”

Metka v zagati Metka Šeškar je Tanji Postružnik Koren zaupala, da če bi obdržala vse tri snubce, bi bila to res super kombinacija. Ni se mogla odločiti, koga naj izloči. Spraševala se je, ali je šarmantni Jože tudi resen, Branko je bolj za hece in nič za delo, ji je pa zelo všeč, Marjan pa se je sprostil in je edini, ki jo stisne za dobro jutro. Metka: “On se res trudi.”

Janez Marn izloči Katarino Janez Marn je na zmenek povabil Katarino, saj jo je nameraval izločiti. Kar hitro je prešel k bistvu in začel se ji je opravičevati: “Ne zameri mi ... Pogrešali te bomo, Katarina, ker ti imaš srce na pravem mestu.” Katarina se je čudila, zakaj je ne izbere, če jo že tako hvali. Položila pa mu je na srce, da jo lahko pokliče, če bo potreboval pogovor. Katarina: “Pri meni si vedno dobrodošel.” Pohvalila ga je še, da ima zelo lepo urejeno kmetijo, da pa naj bo previden, kako si bo postlal, da ga ne bo kaj žulilo. Pred slovesom ga je poljubila in ga objela, Janez pa je res napovedal, da jo bo poklical, če se mu ne bo izšlo z izbranko. Z novico je presenetil ostale snubke in napovedal, da bo izbral tisto, ki ima resne namene, kajti “človek ima včasih tudi dva obraza”.

Joži napade Franca in odide brez slovesa Ko sta se Jožica in Franc vanilla domov, ju je čakalo zaslišanje. Nad glavo Anamarije se je spet začel zbirati temen oblak. Jožica je namreč razkrila, da ji je Franc namignil, da ima nekaj šans pri njem. Nakar je Joži izbruhnila. Očitala mu je, da je lagal, ko ji je obljubljal, da ima tudi ona šanse pri njem. Zanimalo jo je, kdaj sta se z Anamarijo dogovorila, da bosta skupaj, in jima očitala: “Hinavca! Lažnivca!” Franc pa: “Ne splača se nič več truditi zame.” Anamariji je očitala, da je prišla prej na njegovo kmetijo, Francu pa rekla, da je slekel hlače in sezul čevlje, ter oblekel krilo in obul copate. Joži: “In boš copata ostal.” Anamarijo je še primerjala s čarovnico in šla pakirat. Joži: “Žal mi je, da sem se prijavila na tako hinavščino.” Jožici je položila na srce, naj bo previdna, od Franca in Anamarije pa se sploh ni poslovila.

Metka se poslovi od Marjana Metka je zbrala svoje snubce, ki so jo morali najpej prepričati, da naj jih obdrži. Branko je izpostavil svoj stas, pogum in enkratnost, pa tudi iskrice med njima. Marjan je povedal, da se po njeni zaslugi spreminja in da je čudovita. Jožetu pa je kar Tanja povedala, da Metka dvomi v iskrenost njegovih čustev. Junakinja je Jožetu povedala, da je ni povsem prepričal, a se je na koncu vseeno odločila za Marjana. Objel jo je v slovo in bilo mu je težko pri srcu, Jože pa se je strašno veselil, ker je šel domov, saj ni našel ljubezni in razumevanja do njegove poduhovljene duše.

Odide še Jožica, Franc je Anamarijin Jožica je želela iz prve roke izvedeti, koliko resnice je v vsem, kar je obelodanila Joži. Anamarija je povedala, da se ji sploh ni bilo treba boriti za Franca, da so bile posredi višje sile in sta se zaljubila na prvi pogled. Bila je mnenja, da so ostale tekmice čutile, kaj se dogaja, zato so se druga za drugo odločile za odhod. Jožica je povedala, da se v tem primeru ne bo vmešavala in da bo odšla še sama. Zaželela jima je vso srečo, da bi se imela rada in da bi njuna zveza trajala. Anamarija je tako postala zmagovalka v bitki za srce Franca Jarca. Ob tem je povedala: “Potrudila se bom, da bova ustvarila resnično eno lepo razmerje. Da nama bo napoti odslej lažje, da ne bo on sam, da ne bom jaz sama. To je trdo delo. Jaz mislim, da sva oba pripravljena delati na tem, in se ne bojim.” Je pa Franc bil videti nekoliko zaskrbljen.

