Bivši fant jo je udaril enkrat in nikoli več

Barbara Pastirk , ki se v Ljubezni po domače bori za srce podeželskega junaka Mihe Božiča, je na lastni koži izkusila tisto, kar se ne bi smelo zgoditi v nobeni partnerski zvezi. Da jo je njen nekdanji fant udaril, je pogumno razkrila pred vso Slovenijo, ob kar so se nekateri gledalci obregnili. Sama v tem, da dogodka ni pometla pod preprogo, ne vidi prav nič slabega. Prav nasprotno. Barbara: "Upam, da sem s tem mogoče katero opogumila do takšne mere, da bo težave komu zaupala ali poiskala pomoč, saj takšne stvari v zvezi niso normalne. To ni način, da roko dvigneš nad žensko, in zame to niso ravno moški."

Prenekatera ženska po prvem udarcu ostane, velikokrat zaradi lažnega kesanja in sladkih obljub, pri njej je bilo povsem drugače. Barbara: "Pri nama ni šlo za to, da bi on mene vseskozi pretepal. Zgodilo se je samo enkrat, prvičin zadnjič." Velenjčanka namreč prav dobro ve, da s partnerji, ki udarijo enkrat, to prej ko slej ponovijo, nasilje pa se ponavadi samo še stopnjuje. Do spoznanja, da mora takoj oditi, je prišla sama. V njeni družini nikoli ni bilo nasilja in se o tej temi niso pogovarjali, pozna pa veliko srceparajočih zgodb. Barbara: "Hodim v socialne kolonije in tam marsikaj vidim. Tam so otroci, ki doživijo marsikaj, in sem oblikovala svoja stališča do takšnih tem. Imam prijateljico, do katere je bil fant nasilen in takrat sem ji rekla: "Pojdi stran. Ker to, da te moški tepe, to ni normalno." Nasilja ne sme biti, ne takšnega, ne drugačnega, kajti obstaja tudi verbalno nasilje."

Nasilja v družini je v Sloveniji in v svetu ogromno, žal se o njem premalo govori. Barbara: "To je popolnoma narobe. Saj je težko, to ni tako enostavna zadeva, ampak ko gledam mamice z otroki, ki doživljajo marsikaj, je težko, to so težke zadeve. Sama si ne morem predstavljati, da bi bila v takšni situaciji mama. Že tako je težko otroka vzgajati, potem pa da nekdo še izvaja nasilje nad teboj." V tem primeru je žrtev še več, saj so vpleteni tudi otroci.