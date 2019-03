Bo nasmejani Gašper našel dušo dvojčico?

Gašper se je v šov prijavil skupaj z bratom Jako. Gašper si želi dekleta, ki bi ji lahko zaupal in s katero bi se lahko tudi nasmejal. Ljubezen zanj pomeni 'sposobnost prilagajanja nekomu, ki ga imaš rad'. Pravi, da bi ga prijatelji opisali kot nasmejanega 'bumbarja' dobrega srca. Bo Gašper našel ljubezen?

KARIN PERC (29 let, Celje)

Karin je bil Gašper v predstavitveni oddaji tako všeč, da se je opogumila in prijavila v šov ter poskusila svojo srečo. 29-letnica, ki pri partnerju stavi na iskrenost, radovednost in spoštovanje poudarja, da je pomemben tudi dober seks. Športnica po duši si želi, da bi si s svojim sanjskim moškim čas krajšala med športnim udejstvovanjem. Prijatelji bi jo opisali kot komunikativno, včasih preveč direktno in nasmejano. Karin rada bere knjige, pleše in posluša glasbo.

ALEKSANDRA DAMJANOVIĆ (28 let, Ljubljana)

Aleksandro bi prijatelji opisali kot drzno, sama zase pa pravi, da je zabavna, vesela in vedno za norost. Pravi, da v partnerju poleg iskrenosti in spoštovanja išče tudi nekoga, ki jo bo v težkih časih znal spraviti v dobro voljo. Prosti čas preživlja z otrokom, v fitnesu ali v kinu. Življenje na kmetiji?"Dejansko si ga ne predstavljam, ker nisem nikoli živela na kmetiji. Vse, kar sem do zdaj počela, je, da sem pitala pujske in opazovala babico, kako molze kravo," je povedala 28-letnica.

ANA PODOBNIK (26 let, Naklo)

V šov se je prijavila, ker se ji je Gašper zdel zanimiv, sicer pa je zanjo sanjski moški nekdo, ki je visok in ima temne lase: "Nekdo, da mu res lahko rečeš 'moški'!"Pomembno ji je zaupanje in iskrenost. Zaveda se, da je življenje na kmetiji težko, saj je vedno veliko dela, a pozitivno plat vidi v živalih, ki jih ima zelo rada. Gorenjka ima zelo rada pse in konje, njen najljubši film je Šepetalec konjem. Je zabavna, sproščena in vredna zaupanja. Kako misli, da bi jo opisali prijatelji? "Kot izbirčno,"pove 26-letna Ana.

VILDANA KERANOVIĆ 20 let, Ljubljana)

Ljubljančanka se je v šov prijavila, da bi spoznala nove osebe in potencialno tudi ljubezen svojega življenja. Pri partnerju 21-letnica išče iskrenost, pogum, razumevanje in smisel za humor: "Seveda pa mora biti tudi nežen in romantičen."Njena najljubša jed je jagenjček in čevapi. Pravi, da prostega časa nima veliko, saj hodi v šolo, službo in čaka na začetek prakse. Pravi, da če si z ljubljeno osebo, ni pomembno, kje živiš – na kmetiji ali na najlepšem delu sveta.

ANDREJA BRILI (29 let, Senovo)

"Gašper mi je padel v oči in me prepričal do te mere, da se prijavim," je povedala 29-letnica in dodala, da pri partnerju išče iskrenost in zvestobo ter nagajivost. Pravi, da je tudi sama z manjše kmetije, zato ji kmečka dela niso tuja: "Kar pa še ne znam, me bo naučil." Pravi, da bi jo prijatelji opisali kot nasmejano, energično, zgovorno punco, ki je vedno pripravljena pomagati.

PATRICIJA LOVENJAK (20 let, Slovenj Gradec)

"Obvladam vsa kmečka opravila, tako da mi ne bo težko pomagati," je povedala 20-letna Patricija in dodala, da pri partnerju išče zaupanje in prilagajanje. Všeč so ji nasmejani in energični moški, zato bodo zmenki z Gašperjem verjetno zelo zanimivi. Njena najljubša hrana so polnjene paprike, najljubša glasba pa dalmatinska. Prijatelji bi jo opisali kot zaupanja vedno osebo.