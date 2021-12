Bojan je po slovesu od Mihaele šel v dolino in našel novo deklino

Ko je Mihaela Kranjc izločila Bojana Grosa, je bil kandidat videti kar malo žalosten. Junakinja podeželja je nanj naredila vtis že s svojo predstavitvijo in tudi v živo ga ni razočarala. Bojan: “V oddajo sem se prijavil, ker me je Mihaela prepričala v predstavitveni oddaji. Tako kot se je predstavila v predstavitvi, takšna je bila tudi v oddaji. Čisto nasprotje Metke. Še sedaj se spomnim, ko ji je voditeljica Tanja rekla: 'Potem pa gremo v akcijo,' in je Mihaela dejala: 'Gremo.' Takrat sem se nasmejal. Bila mi je všeč in sem jo želel bolje spoznati, zato sem se tudi prijavil ... V enem trenutku finalnega izločanja sem dobil občutek, da si bo mogoče premislila in izbrala mene, čeprav je bilo že od samega začetka razvidno, da bo izbrala Mišico. Tudi če bi se na trepalnice postavil, ne bi zmagal. Odločila se je zanj, ampak bolj so me ganile Tanjine besede, ko se je poslovila od mene.”