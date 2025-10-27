Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef! Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Ljubezen po domače

Bojana je po slovesu od Mirka obrnila nov list v svojem življenju

Velenje, 27. 10. 2025 11.04 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Su.S.
Komentarji
6

Za Bojano Kutin je bil prvi klepet z Mirkom Kocjančičem prijeten, sproščen, pa tudi obetaven. A se je njuna prijateljska naveza začela rušiti ob nenehnih besednih borbah ter ugotovitvi, da so pogledi in interesi med njima preveliki. Po slovesu od junaka je obrnila nov list v življenju.

Bojano Kutin je Slovenija spoznala kot komentatorko Sanjskega moškega. V novi sezoni Ljubezni po domače je tudi sama izkusila spoznavanje pred kamerami in v družbi tekmic. Bila je kandidatka Mirka Kocjančiča in prav njo je junak izbral za prvi zmenek. Bojana: "Mirko je med vsemi štirimi prejetimi pismi kandidatk sam izbral prav mojega, kar je pomenilo, da se prva spoznam z njim na tako imenovanem 'prvem zmenku' oziroma spoznavnem srečanju. Seveda sem bila navdušena, predvsem pa radovedna, saj je to po moje še vedno edini pravi način spoznavanja. Da pa sem imela to možnost prva, si nisem štela v prednost, ker sem vedela, da bodo tudi ostale tri kandidatke prav kmalu imele svojo možnost za to."

Bojana Kutin
Bojana Kutin FOTO: osebni arhiv

Bojana ima lepe spomine na njuno prvo srečanje, druženje in začetek spoznavanja. Bojana: "Najin klepet je bil zelo prijeten, sproščen. Name je pogovor z Mirkom pustil precej obetaven vtis, sploh, ker je potrdil, da je tudi njemu za gradnjo kakršnega koli morebitnega odnosa potrebna pomembna podlaga, ki je prijateljstvo. In v boljše spoznavanje Mirka sem se podala z upanjem, da nama uspe vzpostaviti lepo prijateljsko navezo, na kateri bi morda lahko gradila še kaj več."

A gledalci so v nadaljevanju spremljali zanimive interakcije med njima, ki jih je Mirko tudi sam opisal kot besedno bojevanje. Na vprašanje, zakaj ga je ves čas držala pod takšnim pritiskom, Bojana odgovori: "Mirko je, kot je tudi sam priznal, človek precej hitrih misli in še bolj hitrih besed, ob pogovoru me nikoli ni poslušal do konca. To se mi od sogovornika zdi zelo nespoštljivo in nesprejemljivo, zato so bile najine besedne borbe tako pogoste. Nikoli nisem želela ali imela občutka, da ga držim pod kakršnim koli pritiskom. Imam pač svoje zahteve do ljudi, s katerimi se družim, komuniciram. Ravno te stalne besedne borbe so bili začetki konca gradnje najine prijateljske naveze."

Bojanino prvo srečanje z Mirkom Kocjančičem
Bojanino prvo srečanje z Mirkom Kocjančičem FOTO: POP TV

Bojana je Mirka med drugim presenetila s pismom, zaradi katerega je bilo v hiši precej napeto. Napisala ga je sama in Mirko je na ogorčenje izbranke Nataše Masten sprejel vabilo na izmišljeno romantično druženje. Bojana: "Mirko si je res želel, da bi ugajal in ustregel vsem trem, zato je vsaki obljubil tisto, kar si je zaželela, kar mu je predlagala. Pismo je bilo precej podla ideja, ampak samo tako sem lahko dobila pravi odgovor, ki sem ga od Mirka želela, ali bo kljub obljubi, ki jo je pred odhodom na najin zmenek dal Nataši, pristal tudi na romantično noč z mano, kar je obetalo pismo. Ker sem vedela za izvor pisma, je bilo jasno, da romantičnega druženja v resnici ne bo."

In potem je prišlo na vrsto izločanje. Ko jo je Mirko nagovoril, je upal, da se bo poslovila sama. Bojana je čutila drugače: "Na izločanju v njegovem nagovoru nisem začutila upanja, da se bom poslovila, prej obratno. Še je želel vztrajati na najinem spoznavanju, kar je verjetno tudi bil razlog, da me ni izločil sam." Poslovila se je Cecilia Shatz, nakar je s slovesom presenetila še sama. Povedala je, da ni bilo dovolj časa za spoznavanje. Pa je njeni odločitvi botrovalo še kaj drugega? Bojana: "Ob njegovi odločitvi, da izloči Cecilijo, se mi, glede na pot, kjer sva po parih dnevih spoznavanja bila, res ni zdelo več smiselno vztrajati, saj sem ocenila, da sploh nimava prave komunikacije, da so razlike, pogledi in interesi med nama čisto preveliki. Zato sem se odločila, da se tudi sama poslovim. Temu je, na moje veliko začudenje, Mirko zelo nasprotoval. Celo malo hud je bil, ker je to bila samo moja odločitev, s katero se on ni strinjal. To je bil edini in pravi razlog za slovo."

Od snemanja šova pa do danes je minilo kar nekaj časa in Bojani bi lahko pot že prekrižal drug kavalir. Bojana: "Od snemanja je minilo dobri dve leti, od takrat se življenje dogaja, vsakemu na svoj način, tudi meni, prinese nam marsikaj. Sama sem se naučila jemati čim več najlepšega, kar nam ponudi. Obrnila sem list življenja in začela s čisto novim delom, ki me polni in bogati, mi je v veselje, kavalirjem pa puščam njihovo svobodo."

Ljubezen po domače in magazinska oddaja Ljubezen po domače na kavču sta na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 bojana kutin
Naslednji članek

Alenka Brezovšek: Maja pa res zna z moškimi

SORODNI ČLANKI

Alenka Brezovšek: Maja pa res zna z moškimi

Mirko ostal brez dveh kandidatk, na romantično potovanje gre z Natašo

Manja je ponosna na Cecilio: Mami je vedno bila močna, iskrena in pristna

Patricija prvič v vlogi mamice: Za hip se čas, svet ustavi

Aleksander po slovesu od Sonje doživel veliko preobrazbo

Žena je pobegnila z ljubimcem in njegovimi prihranki

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vrtnar _
27. 10. 2025 11.56
+1
ja pa kaj še, že dolgo ga obrača
ODGOVORI
1 0
Duh8
27. 10. 2025 11.55
Enkrat mi bo iz paštete skočila. Ne vem zakaj,ampak nekaj na njej me moti🤔
ODGOVORI
0 0
Lujzek Biber
27. 10. 2025 11.40
+1
Če ima 5 milijonov evro na računu grem v drugo smer. Ne bi mogu prenašat take osebe.
ODGOVORI
1 0
vrtnar _
27. 10. 2025 12.00
saj zato je pa še sama
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
27. 10. 2025 11.29
+2
Ni mau stara ze te fore
ODGOVORI
2 0
osservatore
27. 10. 2025 11.24
+2
Zeeeeeeeeeeehhh.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306