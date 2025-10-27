Bojana je po slovesu od Mirka obrnila nov list v svojem življenju

Za Bojano Kutin je bil prvi klepet z Mirkom Kocjančičem prijeten, sproščen, pa tudi obetaven. A se je njuna prijateljska naveza začela rušiti ob nenehnih besednih borbah ter ugotovitvi, da so pogledi in interesi med njima preveliki. Po slovesu od junaka je obrnila nov list v življenju.

Bojano Kutin je Slovenija spoznala kot komentatorko Sanjskega moškega. V novi sezoni Ljubezni po domače je tudi sama izkusila spoznavanje pred kamerami in v družbi tekmic. Bila je kandidatka Mirka Kocjančiča in prav njo je junak izbral za prvi zmenek. Bojana: "Mirko je med vsemi štirimi prejetimi pismi kandidatk sam izbral prav mojega, kar je pomenilo, da se prva spoznam z njim na tako imenovanem 'prvem zmenku' oziroma spoznavnem srečanju. Seveda sem bila navdušena, predvsem pa radovedna, saj je to po moje še vedno edini pravi način spoznavanja. Da pa sem imela to možnost prva, si nisem štela v prednost, ker sem vedela, da bodo tudi ostale tri kandidatke prav kmalu imele svojo možnost za to."

Bojana Kutin FOTO: osebni arhiv icon-expand

Bojana ima lepe spomine na njuno prvo srečanje, druženje in začetek spoznavanja. Bojana: "Najin klepet je bil zelo prijeten, sproščen. Name je pogovor z Mirkom pustil precej obetaven vtis, sploh, ker je potrdil, da je tudi njemu za gradnjo kakršnega koli morebitnega odnosa potrebna pomembna podlaga, ki je prijateljstvo. In v boljše spoznavanje Mirka sem se podala z upanjem, da nama uspe vzpostaviti lepo prijateljsko navezo, na kateri bi morda lahko gradila še kaj več." A gledalci so v nadaljevanju spremljali zanimive interakcije med njima, ki jih je Mirko tudi sam opisal kot besedno bojevanje. Na vprašanje, zakaj ga je ves čas držala pod takšnim pritiskom, Bojana odgovori: "Mirko je, kot je tudi sam priznal, človek precej hitrih misli in še bolj hitrih besed, ob pogovoru me nikoli ni poslušal do konca. To se mi od sogovornika zdi zelo nespoštljivo in nesprejemljivo, zato so bile najine besedne borbe tako pogoste. Nikoli nisem želela ali imela občutka, da ga držim pod kakršnim koli pritiskom. Imam pač svoje zahteve do ljudi, s katerimi se družim, komuniciram. Ravno te stalne besedne borbe so bili začetki konca gradnje najine prijateljske naveze."

Bojanino prvo srečanje z Mirkom Kocjančičem FOTO: POP TV icon-expand

Bojana je Mirka med drugim presenetila s pismom, zaradi katerega je bilo v hiši precej napeto. Napisala ga je sama in Mirko je na ogorčenje izbranke Nataše Masten sprejel vabilo na izmišljeno romantično druženje. Bojana: "Mirko si je res želel, da bi ugajal in ustregel vsem trem, zato je vsaki obljubil tisto, kar si je zaželela, kar mu je predlagala. Pismo je bilo precej podla ideja, ampak samo tako sem lahko dobila pravi odgovor, ki sem ga od Mirka želela, ali bo kljub obljubi, ki jo je pred odhodom na najin zmenek dal Nataši, pristal tudi na romantično noč z mano, kar je obetalo pismo. Ker sem vedela za izvor pisma, je bilo jasno, da romantičnega druženja v resnici ne bo." In potem je prišlo na vrsto izločanje. Ko jo je Mirko nagovoril, je upal, da se bo poslovila sama. Bojana je čutila drugače: "Na izločanju v njegovem nagovoru nisem začutila upanja, da se bom poslovila, prej obratno. Še je želel vztrajati na najinem spoznavanju, kar je verjetno tudi bil razlog, da me ni izločil sam." Poslovila se je Cecilia Shatz, nakar je s slovesom presenetila še sama. Povedala je, da ni bilo dovolj časa za spoznavanje. Pa je njeni odločitvi botrovalo še kaj drugega? Bojana: "Ob njegovi odločitvi, da izloči Cecilijo, se mi, glede na pot, kjer sva po parih dnevih spoznavanja bila, res ni zdelo več smiselno vztrajati, saj sem ocenila, da sploh nimava prave komunikacije, da so razlike, pogledi in interesi med nama čisto preveliki. Zato sem se odločila, da se tudi sama poslovim. Temu je, na moje veliko začudenje, Mirko zelo nasprotoval. Celo malo hud je bil, ker je to bila samo moja odločitev, s katero se on ni strinjal. To je bil edini in pravi razlog za slovo."