Boleči trenutki slovesa, Gašper in Tomaž sta strla dve srci

Trije podeželski junaki so se morali posloviti vsak od enega svojega izbranca. Gašper Hafner je izločil Andrejo, ki ga je preveč dušila, Tomaž Bizjak pa Anjo, s katero se enostavno ni ujel. Dekleti sta bili zelo razočarani, kar pa ne bi mogli reči za Metoda, ki je izpadel iz bitke za srce Darje Tomažin.

Tomaž Bizjak se je počutil slabo, ker je bil na zmenku z Anjo pregrob: "Stvari si zelo jemljem k srcu in ni mi bilo vseeno za punco, ker je prvič v življenju doživela zmenek." Anji se je opravičil za svoje besede in ji povedal, da je super punca, ona pa je bila bolj kot nad zmenkom razočarana nad seboj, ker se ni izkazala. Ko ga je Dragana potolažila, češ da ni pregrob, temveč prijeten in prijazen, je Tomaž ugotavljal: "Pogovor z njo je res super, všeč mi je kot oseba." Eva pa je opazila, da se ji na trgatvi ni prav nič posvečal: "Ampak saj je prav, saj se je do sedaj samo z menoj ukvarjal in mi težil."

Tomažu je bilo žal, ker je bil grob do Anje. FOTO: POP TV

Gašper Hafnerje moral izločiti eno od svojih, zdaj že petih izbrank, zaradi česar mu je bilo težko pri srcu. Povedal je, da bi rad obdržal vse in jih vse po vrsti pohvalil. Le s težavo je prešel k bistvu njihovega srečanja in k sebi poklical Karin, Ano, Patricijo in na koncu Vildiano. Andreja je bila torej tista, ki jo je izločil. Dekleta so opazila, da mu ni pustila dihati, da mu je vseskozi sledila, zato jih njegova odločitev ni presenetila. Gašper se je opravičil: "Oprosti. Te imam rad. Res! Te imam rad kot prijateljico. Ne bi ti mogel tega dati. Brez zamere. Pa upam, da bova prijatelja ostala."

Izbranci Darje Tomažin so se prav tako spraševali, kdo bo moral iti domov. Branko je menil, da je bil najbolj priden Metod, a je Marko takoj pohitel s pritožbo na ta komentar. Branko je Darji predlagal, naj namesto njih izloči svojega kužka. Napovedala je, da jih bo opazovala pri delu in nato sprejela odločitev. Patricija je zaupala Tomažu, da je premišljevala o odhodu domov zaradi Eve, ki je noče več poslušati. Vseskozi naj bi namreč govorila, kaj vse ve o Tomažu. Podeželski junak je ponovil zgodbo, ki jo je zaupal že Dragani. Svetoval ji je, naj se ne obremenjuje s tem, ona pa se je odločila, da se je bo izogibala. Tomaž se ni obremenjeval z Evinimi kritikami na svoj račun: "Jaz tisto, kar povem, za tistim stojim … Če si je stvari izmislila, pa resnica tako ali tako pride na dan." Bil pa je jezen, ker mu je pokvarila še en zmenek.

Tudi Patricija je želela razčistiti s Tomažem glede Eve FOTO: POP TV

Vildiana je Andreji pred odhodom v obraz povedala, da ji gre na živce, in to so izvedele ostale izbranke. Patricija se ni pridružila opravljanju, ker ji ni naredila nič slabega. Gašperju ni bilo prav, ker se je Vildiana na tak način poslovila od Andreje, ona pa: "Ja, žal. Če mu ni prav, naj me pošlje domov." Podeželski junak je zatem na zmenek povabil Karin, a v upanju, da bo morda pri "Patriciji kakšnega ljubčka potem ujel". Preden sta odšla na zmenek, je Vildiana prerezala zapestnico, ki jo je Gašperju poklonila Andreja, kar je Patricijo in Ano presenetilo v negativnem smislu, Karin pa se je poteza zdela povsem na mestu.

Vildiana se je s škarjami lotila Andrejine zapestnice FOTO: POP TV

Darja je spraševala Nejca, kako je bilo na zmenku z Moniko, in se šalila: "Mi bo kar hudo za tebe, Sem se skoraj kar malo zaljubila v tebe." Zaupala mu je, da ji je Marko všeč, da pa jo moti, ker jo vseskozi sprašuje za mnenje. Nejc pa je razkril, da jo njeni izbranci hvalijo, nad čemer je bila presenečena. Nejc ji je ob tem dal lep kompliment: "Kapo dol. Takih je zelo malo." Tomaž je nato prišel na vrsto, da izloči eno od svojih izbrank. Dragano in Patricijo je pohvalil, Evi pa je rekel: "Jaz in ti bi morala imeti Facebook zraven, da bi si povedala tisto, kar je res." Tudi Anjo je pohvalil, ker je prijetna in topla oseba, a se je na koncu odločil, da jo bo izločil, ker se enostavno nista ujela. Pred slovesom jo je povabil na pogovor, s katerim ji je poskušal vliti optimizem. Eva se je čudila nad njegovo odločitvijo: "Občutek imam, da bom naslednja šla domov jaz, ampak tudi danes sem ga imela, pa nisem šla."

Karin je na zmenku opazila Andrejino zapestnico, ki jo je Gašper želel obdržati, saj je bila lep spomin in darilo prijateljice. A mu je kar naravnost povedala, da če bi na koncu izbral njo, ji ne bi bilo všeč, da bi jo nosil. Karin jasno in glasno: "Ne želim, da ima še kakršne koli stike, spomine na prejšnje punce, še posebej, če so bile tako nore na njega kot Andreja." Zanimalo jo je, kako je bilo na zmenku z Vildiano, pa tudi z ostalimi dekleti. Karin: "Jaz imam občutek, kot da si se ti že odločil." Gašper je to zanikal, ona pa je sklenila: "Mislim, da ni zagret zame." Zdelo se ji je, da igra, zato jo je, da bi spremenila mnenje, povlekel k sebi, toda med njima ni bilo prave kemije.

Zmenek brez kemije FOTO: POP TV

Darjini izbranci so bili precej napeti, vsi so imeli krajši nagovor, v katerem so pohvalili njo in življenje na njeni kmetiji. K sebi je poklicala Branka, Nejca in Marka, Metod pa se je moral posloviti. Povedala mu je, da je vedno dobrodošel na njeni kmetiji. Zdelo se ji je, da je bil najbolj zagret zanjo in zaradi tega tudi najbolj razočaran, on pa se ni obremenjeval in je bil vesel nove izkušnje.

Darjino slovo od Metoda FOTO: POP TV

