Boštjan po slovesu od Jacqueline: Oglasilo se mi je že veliko deklet

Boštjan Melanšek pravi, da ga je čustvena reakcija Jacqueline Kale ob njunem slovesu šokirala. Sam se je pripravil na ta dogodek, zato je izločitev prenesel po moško. Njegovo vabilo dekletom, naj ga kontaktirajo, pa je že obrodilo sadove.

Po tem, ko jo je s svojim prihodom presenetil Jože Mastnak, se je Jacqueline Kale poslovila od dveh snubcev. Po Miranu Močniku je iz bitke za njeno srce izpadel še Boštjan Melanšek. Ker je bil Velenjčan resnično zagret zanjo, bi pričakovali bolj čustveno slovo, a bolj kot on je jokala junakinja, ki po Boštjanovem odhodu sploh ni mogla govoriti. Boštjan: “Nisem pričakoval, da bo njej tako hudo, ko se bova morala posloviti. Njena reakcija me je šokirala, ampak jaz sem se že prej pripravil na ta trenutek, ker sem čutil, da me bo morda poslala domov. Zato sem tako dobro prenesel izločitev in sem bil vesel, da nisem ostal dlje, da se ne bi še bolj čustveno navezal nanjo. Mogoče pa je tudi ona kaj čutila do mene in je odreagirala tako, kot je.”

Na vprašanje, ali je bil presenečen, ker je obdržala Jožeta, Boštjan odgovori: “Ja, bil sem presenečen, ker je obdržala Jožeta, saj sem potihem vseeno upal in si želel, da bi me izbrala in da bi se po oddaji res bolje spoznala. Nisem pa ji nič zameril, kajti izbirala je ona in če se je tako odločila, tudi prav. Ona je že vedela, zakaj se je tako odločila.” Boštjan pravi, da bi Jacqueline bolj kot Jožetu privoščil Sandiju: “Pa ne zato, ker bi bil Jože slab človek, ampak zato, ker je bil Sandi z nami od vsega začetka.” Sam je po slovesu od junakinje Ljubezni po domače povabil dekleta, naj ga kontaktirajo, kar je bila očitno pametna poteza. Boštjan: “Oglasilo se mi je že veliko deklet. Eno izmed njih je precej resno, imava veliko podobnih lastnosti in se dogovarjava, da se, potem ko se odprejo občine, spoznava tudi v živo, za zdaj pa sem še samski.”

Za konec nas je še zanimalo, kakšnih odzivov je deležen, odkar je znan obraz Ljubezni po domače. Boštjan: “Moram reči, da sem si želel biti znan že kot otrok. Od nekdaj sem si želel biti pevec in na odrih prepevati in zabavati ljudi. Verjamem, da ni nikoli prepozno, in sedaj se učim igrati diatonično harmoniko in sem vesel in ponosen, da imam posluh za glasbo. Odziv ljudi, ki jih srečujem, pa je pozitiven in opazil sem, da sem kar priljubljen.” Želimo mu, da bi bil kmalu tudi zaljubljen. Ljubezen po domače na sporedu POP TV tudi naslednjo soboto in nedeljo ob 20. uri, takoj zatem pa Ljubezen po domače na kavču. Vsaka oddaja je 24 ur prej na voljo naVOYO.

