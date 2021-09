Boštjan po slovesu od Metke: Še vedno verjamem v ljubezen

Velenjčanu Boštjanu Melanšku je bilo malce žal, ker se je moral tako hitro posloviti od junakinje podeželja, Metke Kranjc. Verjame pa, da ga nekje čaka dekle, ki bo sprejelo njegovo ljubezen in mu jo tudi vračalo.

Boštjana Melanška smo spremljali že v pretekli sezoni Ljubezni po domače, ko se je boril za srce Jacqueline Kale. Ko je zagledal Metko Šeškar, so ga pritegnile njene oči in njen obraz. Boštjan: “Pa njena drugačnost, ker rad sprejemam ljudi, ki so drugačni.” Toda na hitrem zmenku se z Metkine strani žal ni iskrilo. Ko je Boštjan omenil svojo tetovažo in povedal, da je povezana s starodavno veščino, ki jo trenira, je junakinja podeželja izjavila, da bi verjetno ona morala braniti njega, če bi bilo treba. Boštjan kot pravi kavalir: “Kje pa piše, da ženska ne more biti boljša od moškega?” In doda: “Kar pa še ne pomeni, da je ne bi branil, če bi bilo treba.”

icon-expand Boštjan in Metka na hitrem zmenku. FOTO: POP TV

In ker je bil Boštjan tudi spoštljiv do Metke, se je sicer odločna Korošica od njega zelo lepo poslovila. Tudi sam ji je zaželel srečo v ljubezni, a mu je bilo malce žal, da se tako hitro poslavlja. Boštjan: “Ja, iskreno priznam, da mi ni bilo čisto vseeno, da odhajam, ker potiho sem si jo pa vseeno želel bolje spoznati, pa čeprav sem bil malo zadržan, ker se nisem želel takoj preveč odpreti in čustveno navezati.”

icon-expand Prehitro slovo od Metke FOTO: POP TV

Priložnost, da Metko bolje spoznajo, pa so dobili kar štirje kandidati. Boštjan meni, da je najbolj primeren zanjo Alen, najmanj pa Matej. Dogajanje na kmetiji Kranjčevih boste odslej lahko spremljali ob sobotah ob 20. uri na POP TV, vsaka oddaja pa bo na voljo že teden dni prej na VOYO.

icon-expand Boštjan meni, da je za Metko najbolj primeren Alen. FOTO: POP TV

A tudi Boštjan nadaljuje svojo ljubezensko misijo, kajti zaupal nam je, da je še vedno samski. Boštjan optimistično: “In še vedno verjamem v ljubezen in v to, da me nekje čaka dekle, ki bo mojo ljubezen sprejelo in mi jo tudi vračalo.” Ljubezen po domače bo po novem na sporedu ob sobotah ob 20. uri na POP TV in že teden dni prej na VOYO.