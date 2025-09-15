Brane v povsem drugi luči, za njim so težke življenjske preizkušnje

Branko Cvek je od svoje prve Ljubezni po domače igral velikega šaljivca. Šele ob Sonji Hojnik je razkril svojo drugo plat in s pripovedjo o težkih življenjskih preizkušnjah nabral 'plus točke' pri junakinji. A to še ni vse, kar skriva Brane iz Ljubljane.

Branko Cvek iz Ljubljane je stari znanec oddaje Ljubezen po domače. Sodeloval je že v treh sezonah in je vse od začetka veljal za velikega šaljivca. Tudi Sonja Hojnik, za katero se je prijavil v četrto, se je na prvem zmenku z njim izredno zabavala, na drugem pa je prvič doslej pokazal svojo drugo, resno plat. Junakinjo je presenetil z življenjsko zgodbo, ob kateri ni ostala ravnodušna. In kakšna je pravzaprav njegova preteklost? Branko: "Poročen sem bil 18 let. Leta 1993 sem se ločil, pa mi je sodišče dodelilo oba otroka, takrat stara 16 in 17 let. Obe, žena in tašča sta namreč pili kot žolni in otroci so rekli, da se ne morejo učiti. Takrat sem se ukvarjal z gostinstvom, na Fužinah sem imel lokal Kronika, ki pa sem ga moral na hitro prodati, ko sem dobil otroke v skrbništvo. Moral sem skrbeti za njiju, plačevati stroške."

Brane razkrije, da je imel pred poroko precej burno življenje: "Hodili smo po vseh plesih, diskotekah, pa morju, imel sem več žensk. Ko sem se poročil, sem se glede žensk umiril. Od začetka, prva leta sem bil v ženo res zaljubljen, bila je moja največja ljubezen. Imel pa sem tako službo, da sem bil veliko odsoten, bil sem finančni inšpektor." Žena je zapadla v alkoholizem, kar je pripeljalo do njune ločitve in kasneje njene smrti. Njegova otroka sta zdaj preskrbljena in imata vsak svojo obrt, Brane pa živi sam v stanovanju v ljubljanski Šiški. Čeprav ga ljudje ves čas ustavljajo in mu pošiljajo prošnje za prijateljstvo, z ženskami zadnja leta nima sreče: "Ko jih povabim na zmenek, si vedno nekaj izmislijo, da se jim ni treba dobiti z mano." Če bi ženske bile za stvar, bi se z njimi lahko pohvalil, tako pa se skorajda ne spomni, kdaj je nazadnje imel kakšno. Nekoč pa je bilo drugače, ženske so se dobesedno lepile nanj.

