Ljubezen po domače

Brane v povsem drugi luči, za njim so težke življenjske preizkušnje

Velenje, 15. 09. 2025 10.19 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Su.S.
Komentarji
8

Branko Cvek je od svoje prve Ljubezni po domače igral velikega šaljivca. Šele ob Sonji Hojnik je razkril svojo drugo plat in s pripovedjo o težkih življenjskih preizkušnjah nabral 'plus točke' pri junakinji. A to še ni vse, kar skriva Brane iz Ljubljane.

Branko Cvek iz Ljubljane je stari znanec oddaje Ljubezen po domače. Sodeloval je že v treh sezonah in je vse od začetka veljal za velikega šaljivca. Tudi Sonja Hojnik, za katero se je prijavil v četrto, se je na prvem zmenku z njim izredno zabavala, na drugem pa je prvič doslej pokazal svojo drugo, resno plat. Junakinjo je presenetil z življenjsko zgodbo, ob kateri ni ostala ravnodušna. In kakšna je pravzaprav njegova preteklost? Branko: "Poročen sem bil 18 let. Leta 1993 sem se ločil, pa mi je sodišče dodelilo oba otroka, takrat stara 16 in 17 let. Obe, žena in tašča sta namreč pili kot žolni in otroci so rekli, da se ne morejo učiti. Takrat sem se ukvarjal z gostinstvom, na Fužinah sem imel lokal Kronika, ki pa sem ga moral na hitro prodati, ko sem dobil otroke v skrbništvo. Moral sem skrbeti za njiju, plačevati stroške."

Branko Cvek
Branko Cvek FOTO: POP TV

Brane razkrije, da je imel pred poroko precej burno življenje: "Hodili smo po vseh plesih, diskotekah, pa morju, imel sem več žensk. Ko sem se poročil, sem se glede žensk umiril. Od začetka, prva leta sem bil v ženo res zaljubljen, bila je moja največja ljubezen. Imel pa sem tako službo, da sem bil veliko odsoten, bil sem finančni inšpektor." Žena je zapadla v alkoholizem, kar je pripeljalo do njune ločitve in kasneje njene smrti. Njegova otroka sta zdaj preskrbljena in imata vsak svojo obrt, Brane pa živi sam v stanovanju v ljubljanski Šiški. 

Čeprav ga ljudje ves čas ustavljajo in mu pošiljajo prošnje za prijateljstvo, z ženskami zadnja leta nima sreče: "Ko jih povabim na zmenek, si vedno nekaj izmislijo, da se jim ni treba dobiti z mano." Če bi ženske bile za stvar, bi se z njimi lahko pohvalil, tako pa se skorajda ne spomni, kdaj je nazadnje imel kakšno. Nekoč pa je bilo drugače, ženske so se dobesedno lepile nanj.

Brane v mlajših letih
Brane v mlajših letih FOTO: POP TV

Pravi, da bi v življenju še imel kakšno in morda bi to lahko bila Sonja. Junakinja mu je všeč, ker ima kmetijo, dovolj živali in zelenjave. Slednje se mu zdi še posebej zanimivo, saj je sam navdušen vrtičkar. Brane: "V Ljubljani imam vrt ter že leta najboljše paradižnike med 270 vrtičkarji v občini. Dobim dobre sadike, imam celo zaprti vrt. Iz paradižnikov sem naredil srbsko solato, dal v kozarce, dodal etiketo, potem pa za rojstne dneve in druge praznike dajal prijateljem. Delam tudi paradižnikovo mezgo. Delam vse, kar je v zvezi s paradižnikom, imam pa tudi paprike in peteršilj, tržaški radič, pa se gremo blagovno menjavo. Drugi mi dajo v zameno za moje pridelke kumare ali bučke. Z marsičem se lahko pohvalim, edino čistiti se mi ne da preveč." Pa tudi kmečka dela mu niso tuja, saj je v otroštvu pomagal babici na kmetiji. A to še ni vse. Branko: "Super skuham golaž, pravzaprav vse enolončnice." S čim vse bo še presenetil, bomo videli v nadaljevanju Ljubezni po domače. Ker si je pri Sonji pravkar nabral plus točke, se njegovega slovesa zagotovo še ni treba bati.

Spremljajte Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču od ponedeljka do srede ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

ljubezen po domače 2025 branko cvek
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
15. 09. 2025 11.45
+4
Mene človek vsakič ko odpre usta preseneti,kako lahko toliko govori in ne pove ničesar smiselnega,logičnega,oziroma česarkoli,s čimer bi se z njim lahko sporazumel. Tako da me odsotnost ženske družbe in izgovorov,ko bi se z njimi rad srečal in jih odpeljal na zmenek - ne preseneča. Mi pa daje občutek,da je sicer povsem neškodljiv in nepokvarjena oseba.
ODGOVORI
4 0
Peklenšček
15. 09. 2025 11.36
En tak sinko barabinko, v prvih šovih se je šopiril bahal delal norca iz vseh. Seveda s ga vedno povabili v šol ker prav veliko pacientov se ne prijavi v tak neumen šov kjer se moraš delat norca iz sebe in drugih .
ODGOVORI
0 0
Geres
15. 09. 2025 11.36
+2
Če se človek pri 70ih ne zna imet sam v redu in za vsako silo že ne vem kolko let v raznih šovih išče partnerja... ženske, obvoz.
ODGOVORI
2 0
zaba67
15. 09. 2025 11.29
+3
ti posebni tipi in tipice so posebej plačani, da je oddaja zanimivejša, zato sodelujejo več sezon...
ODGOVORI
3 0
športnik66
15. 09. 2025 11.22
+6
Tale Brane...prav brihten ta mož pač ni... je pa zato izreden flegmatik - njemu je vse ravno do Vardarja...mislim, da čisto ok živi in mirno spi.
ODGOVORI
7 1
Gutenberg
15. 09. 2025 11.51
Seveda, saj je bil v državni službi, nek finančni inšpektor ...
ODGOVORI
0 0
luna.3
15. 09. 2025 11.15
+4
Mogoče je bil v preteklosti priden, delaven, glede na to, da je sam vzgajal otroke, ampak sedaj pa je daleč od tega.
ODGOVORI
4 0
športnik66
15. 09. 2025 11.24
+1
Iskreno, močno dvomim, da je bil ta človek kdaj v lajfu priden. Zanimivo bi bilo videti njegove otroke danes-te rezultate njegovega dela in truda... in kaj pravijo o očetu...
ODGOVORI
1 0
