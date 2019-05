Branka je zanimalo, če bosta z Darjo na romantičnem potovanju …

Trije podeželski junaki nove sezone Ljubezni po domače so že sprejeli končne odločitve. Jaka Hafner je pohitel za pobeglo izbranko Saško in jo prvi odpeljal na romantično razvajanje. Njegov brat Gašper Hafner se pripravlja na potovanje z lepo mlado Patricijo, Milan Tržan in Irena pa se po ljubezenski nevihti na njegovi kmetiji nadejata bolj mirnih trenutkov in priložnosti za spoznavanje.