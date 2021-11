Branko Cvek je osvajal Metkino prijateljico Zdenko in jih dobil po prstih

Branko Cvek je na obisk k Metki Šeškar povabil njeno prijateljico Zdenko Zupančič. Zdenka: “Pridem na obisk, še sedem ne, on mene že osvaja. Metke pa sploh doma ni. In on kar nekaj okoli mene ... Figo, nič ne bo.” Branko pa je bil vztrajen: “A bova midva kaj ck, ck.” In je izvedel, da tako hitro pa ne gre. Josip Drabik je ocenil: “Mislim, da se je Brane uštel, ker je ‘prešvoh’ zanjo.” In res se je v nadaljevanju ustrašil, ko je izstrelila rafal na vprašanje, ali se bo še kdaj poročila. Branko: “Še zdaj se tresem.” Vsako oddajo Ljubezen po domače in Ljubezen po domače na kavču si lahko že en teden prej ogledate na VOYO.