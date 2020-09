Simpatični Branko Cvek od Darje Tomažin k Metki Šeškar

Josip Drabik (70 let, Ljubljana)

Josip se je za sodelovanje v šovu odločil, ker je pri svojih letih še vedno radoveden in ima rad nove izzive. Življenje na kmetiji si predstavlja kot “delovno, pestro in ves čas angažirano”. Glede poznavanja kmečkih opravil pa: “Če sta interes in potreba, je človek sposoben marsičesa.” Pri nasprotnem spolu išče: “Predvsem partnerstvo, medsebojno spoštovanje in naklonjenost, čim več skupnih interesov, ne pa mame ali gospodinjske pomočnice.” In kakšna je njegova popolna ženska? Josip: “Ženska mora biti ženstvena, samozavestna, radovedna in željna izzivov ter sposobna razumevanja potrebe po medsebojnem prilagajanju in iskanju skupne poti.” Na vprašanje, ali ga je katera že prizadela, odgovori: “Manjših prask je polno celo življenje. Usodnih se ne spomnim ali pa sem jih že prebolel.” Njegove najljubše jedi so pršut, kalamari, jedi na žlico, veliko sadja in zelenjave, pijača pa “pijača moje mladosti”. Rad posluša vso dobro glasbo, njegova najljubša serija je Alo, alo, najljubši živali pa opica in medved. Svoj prosti čas preživlja ob knjigah, na pohodih, skupaj z družino in prijatelji. Josip dodaja: “Veliko snemam, moj življenjski hobi pa je teater.” Če ne bi bilo omejitev, bi odpotoval na morje, izziv bi bil zanj tudi vzpon na Mont Blanc. Prijatelji bi ga opisali: “Ni slab fant, je zelo pripaden, zna pa biti zahteven in včasih trmast.” Lastnost, ki mu je ne bi pripisal nihče, pa je “nežna sredica v trdem, moškem oklepu”.